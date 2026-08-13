S-a dat alerta în Constanţa, după ce un incendiu puternic a izbucnit la un depozit de uleiuri şi mase plastice de la ieşirea din localitatea Lumina spre Năvodari. Flăcările s-au extins atât de rapid, încât a fost nevoie de ajutoare suplimentare din judeţele învecinate. Fumul gros se putea observa din depărtare, iar un mesaj RO-Alert a fost trimis în trei localităţi. Incendiu a fost lichidat în jurul orei 7 dimineața.

Alarma s-a dat în jurul orei 19. În câteva minute, întreaga zonă - de la ieşirea din localitatea Lumina spre Năvodari - a fost acoperită de un fum negru şi gros, care putea fi văzut de la zeci de metri distanţă.

"N-am văzut niciodată, în viaţa mea. Am auzit şi bubuituri". "Am venit să vedem despre ce este vorba. Un dezastru. Aşa mari. nu, nu. Se vede, da. La ieşire din Năvodari se vede deja fumul", spun oamenii.

S-a emis Ro-Alert

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Autorităţile au transmis un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din Lumina, Ovidiu şi Năvodari. Numeroase echipaje ale ISU Dobrogea au fost, pe rând, mobilizate, ca să facă faţă flăcărilor.

"Este munca de o viaţă aici. Undeva la vreo 600 de tone. Nu ştim de la ce a luat foc, nu trebuia să ia foc. Nu erau deşeuri atât de periculoase care să se auto-aprindă, nu există", a declarat Gheorghe Slabu - proprietarul.

Spre seară, flăcările s-au extins şi mai mult.

Sunt mai bine de două ore de când focul se manifestă violent, aşa că în sprijinul militarilor de aici din Constanţa vin alte cinci autospeciale din Ialomiţa, Călăraşi şi Tulcea.

"Incendiul se manifestă generalizat, la un depozit de uleiuri şi mase plastice pe aproximativ 7000 de metri pătraţi. Intervin 70 de salvatori, 13 maşini de stingere, o auto-platformă, un echipaj CBRN şi un echipaj de prim ajutor. Din primele informaţii pe care le avem, nu ar fi fost persoane surprinse de foc şi totodată, a fost emis un mesaj RO-Alert pe raza localităţilor Lumina, Ovidiu, Năvodari", a declarat Ana Maria Stoica - purtător de cuvânt ISU Dobrogea.

Din fericire, niciun om nu se afla în apropierea depozitului, astfel că nu există persoane rănite.

Incendiul, lichidat la 7 dimineața

A ars un depozit în care se aflau materiale plastice, uleiuri și materiale inflamabile pe o suprafata de aprox. 5.000 mp. A fost cuprins de flăcări si acoperișul unei case care a ars pe o suprafata de 100 mp. Se lucrează în continuare pentru înlăturarea efectelor negative ale incendiului.