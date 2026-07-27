Alertă aeriană în Tulcea, după ce o nouă dronă a intrat în spaţiul aerian românesc. Două avioane F16, ridicate

O nouă alertă aeriană în Tulcea, după noi atacuri cu drone la graniţă. O dronă a fost detectată de sistemul radar al Ministerului Apărării la est de Sulina. Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au fost ridicate de la sol. A fost emis un mesaj Ro-Alert în jurul orei 08:47 pentru zona de nord-est a județului Tulcea.

A fost ridicat şi avionul de adunat date, Bombardier Challenger 650 modificat, cunoscut sub numele de Artemis (Airborne Reconnaissance and Targeting Multi-Mission Intelligence System). Este un avion de supraveghere și informații de înaltă tehnologie utilizat de armata SUA.

Aeronava este echipată cu senzori avansați pentru detectarea și monitorizarea activităților la distanțe mari.

Armata a doborât, în ultimele zile, trei drone care au pătruns în spaţiul aerian românesc. Toate cele trei aparate fără pilot au fost doborâte cu rachete trase de pe avioane F-16. Prima dronă a fost distrusă pe 24 iulie în judeţul Buzău, a doua pe 25 iulie în apropiere de localitatea Sfântu Gheorghe din judeţul Tulcea, iar a treia pe 27 iulie în zona Sulina-Chilia, deasupra Mării Negre.

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Reacţia MApN

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, luni, 27 iulie, o țintă aeriană la est de Sulina.

Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au fost ridicate de la sol la ora 08.53 pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 08.47.

Ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, după care a trecut frontiera, îndreptându-se către Ucraina. La scurt timp, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean.