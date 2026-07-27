Președintele rus Vladimir Putin a susținut că Ucraina își va pierde " mai devreme sau mai târziu " teritoriile din vest și a afirmat că Rusia este "singurul garant" al integrității teritoriale a Ucrainei. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu personalul Marinei Militare și au fost relatate de agenția rusă de stat TASS, potrivit Ukrainska Pravda .

Putin: Ucraina va pierde teritoriile din vest. Ce a aparţinut cândva Poloniei, Ungariei şi României va reveni - Sursa: Profimedia

Liderul de la Kremlin a reluat afirmațiile potrivit cărora Rusia nu ar fi fost agresorul în războiul declanșat împotriva Ucrainei și a susținut că Moscova ar fi fost "forțată" să înceapă ceea ce autoritățile ruse continuă să numească "operațiunea militară specială".

Putin: "Sunt convins că, mai devreme sau mai târziu, Ucraina va pierde aceste teritorii din vest"

În discursul său, Vladimir Putin a afirmat că regiunile din vestul Ucrainei, care au aparținut în trecut Poloniei, Ungariei și României, nu vor rămâne în componența statului ucrainean.

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"Sunt convins că, mai devreme sau mai târziu, Ucraina va pierde aceste teritorii din vest. Iar ceea ce a aparținut cândva Poloniei, Ungariei și României va reveni, mai devreme sau mai târziu - poate nu mâine, poate nu peste un an, doi, zece sau cincisprezece -, dar totul va reveni, din punct de vedere istoric, la locul lui", a declarat Putin.

Liderul rus nu a explicat de ce consideră că Ucraina ar urma să piardă aceste teritorii.

Putin: "Rusia a fost singurul garant al integrității teritoriale a Ucrainei"

Putin a susținut și că Rusia ar fi fost singurul garant al integrității teritoriale a Ucrainei.

"A existat un singur garant al integrității teritoriale a Ucrainei, iar acesta a fost Rusia. Dar ei au considerat că este necesar și avantajos să declare Rusia drept dușman și pe ruși drept un popor care nu are statut de națiune titulară în Ucraina. Este un nonsens", a afirmat liderul de la Kremlin.

În același discurs, Putin a reluat și alte afirmații privind interpretarea sa asupra istoriei regiunii. El a spus că Ucraina a fost "întotdeauna împărțită" între malul stâng și malul drept al Niprului și că partea de est "a fost considerată mereu parte a Rusiei". De asemenea, a susținut că Vladimir Lenin ar fi inclus Donbasul în componența Ucrainei și că Rusia "readuce lucrurile pe făgașul lor istoric".

Președintele rus a afirmat și că războiul se va încheia cu victoria Rusiei și înfrângerea Ucrainei.

Totodată, el a susținut că în Ucraina nu mai există unitate.

"Toți s-au certat între ei, ca păianjenii într-un borcan. Împart banii pe care i-au furat de la poporul ucrainean sau pe cei primiți de la sponsorii lor occidentali, se distrug unii pe alții, fug în străinătate, se ascund și apoi se întorc. Despre ce unitate mai poate fi vorba?", a declarat Vladimir Putin.

Rusia a lansat invazia pe scară largă asupra Ucrainei în februarie 2022. Comunitatea internațională și majoritatea statelor occidentale consideră conflictul un război de agresiune împotriva Ucrainei și resping justificările prezentate de Kremlin.