Sondaj CURS: AUR, favorit la parlamentare cu 34%. PSD 23%, PNL 21%, USR 9%

AUR ar câștiga alegerile parlamentare dacă scrutinul ar avea loc duminica viitoare, potrivit unui sondaj național realizat de CURS în luna iulie 2026. Formațiunea este creditată cu 34% din voturile românilor care declară că s-ar prezenta la urne.

Pe locul al doilea s-ar clasa PSD, cu 23%, urmat de PNL, cu 21%. USR ar obține 9% din voturi, în timp ce UDMR este cotat cu 4%. SOS România ar strânge 3% din opțiunile electoratului, iar PNRR-Piedone și Acțiunea Conservatoare ar obține câte 2%.

Datele arată că AUR păstrează un avans de 11 puncte procentuale față de PSD și de 13 puncte față de PNL. În același timp, doar primele patru formațiuni din clasament ar depăși pragul electoral de 5%, potrivit intențiilor de vot măsurate în sondaj.

Opt din zece români cred că țara merge într-o direcție greșită

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Sondajul indică și un nivel ridicat de nemulțumire în rândul populației. 80% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 16% cred că direcția este una bună.

Încrederea în liderii politici rămâne, de asemenea, redusă. Călin Georgescu înregistrează cel mai mare nivel de încredere, de 33%, fiind urmat de Nicușor Dan, cu 30%, și George Simion, cu 24%. Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu sunt creditați fiecare cu 23%, iar Cristian Popescu Piedone obține 18%.

Niciunul dintre liderii politici măsurați nu beneficiază însă de încrederea majorității românilor.

Armata și Biserica, instituțiile cu cea mai mare încredere

Armata rămâne instituția cu cea mai bună imagine în rândul populației. 81% dintre respondenți declară că au o părere bună sau foarte bună despre aceasta.

Biserica se află pe locul al doilea, cu 79%, iar Pompierii și SMURD înregistrează un nivel de încredere de 66%.

La polul opus se află principalele instituții politice. Parlamentul este evaluat pozitiv de doar 20% dintre respondenți, iar Guvernul de 19%.

Românii nu vor alegeri anticipate

Deși nemulțumirea față de direcția țării este ridicată, majoritatea românilor nu susțin organizarea alegerilor parlamentare anticipate.

58% dintre respondenți spun că nu sunt de acord cu această variantă, în timp ce 33% consideră că anticipatele ar reprezenta o soluție. Nici suspendarea și demiterea președintelui României nu beneficiază de sprijin majoritar. 57% dintre cei chestionați se declară împotriva acestui scenariu, iar 31% îl susțin.

Sondajul CURS a fost realizat în perioada 14-24 iulie 2026, pe un eșantion de 1.108 respondenți cu vârsta de cel puțin 18 ani. Datele au fost culese prin interviuri telefonice, iar marja maximă de eroare este de plus sau minus 3%, la un nivel de încredere de 95%.

Sondajul complet poate fi accesat AICI.