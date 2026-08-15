Alertă la granița României. Miruţă: Peste 100 de drone au fost detectate în ultimele 4 zile

Ministrul Apărării, Radu Miruță, anunță că peste 100 de drone au fost detectate în ultimele 96 de ore în apropierea spațiului aerian românesc, în timp ce resturi ale unor aparate doborâte au ajuns pe malurile Dunării și la țărmul Mării Negre.

"Ieri şi astăzi, apele Dunării ori valurile mării au adus la mal mai multe resturi de drone. Asta pentru că intensitatea atacurilor de pe frontul din Ucraina, în zona graniţei cu România, a fost una fără precedent în ultima perioadă. Frecvenţa cu care vedem diverse resturi este direct proporţională cu intensitatea atacurilor peste Dunăre ori în Marea Neagră. În ultimele 96 de ore, radarele MApN au descoperit în proximitatea spaţiului aerian românesc peste 100 de UAV-uri (drone), dintre care câteva zeci au fost lansate în roiuri, în cadrul a 7 atacuri asupra porturilor dunărene ucrainene. Cele mai multe au fost distruse de apărarea Ucrainei, în afara teritoriului românesc, dar foarte aproape de noi. Resturi din ele au fost aduse de valuri", a scris Miruţă, vineri, pe Facebook.

Aeronave de luptă NATO, ridicate preventiv de 7 ori

Potrivit acestuia, nu există însă indicii că gradul de risc ar fi crescut pentru populaţie.

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"Aeronave de luptă NATO au fost ridicate preventiv de 7 ori şi au fost 9 ridicări graduale ale nivelului de alertă pentru misiunile de poliţie aeriană, urmate apoi de o decolare sau nu, în funcţie de situaţie. De 3 ori, în acelaşi interval de 96 de ore, a fost ridicat şi elicopterul, cu scop de prevenţie ori de cercetare", a adăugat ministrul.

Radu Miruţă afirmă că războiul din Ucraina este "real" şi "cu consecinţe reale".

"Războiul din Ucraina este unul real. În unele locuri, la sute de metri de graniţa cu România, miroase a explozibil, a praf de puşcă şi se văd locuinţe distruse. Este un război real, cu consecinţe reale. De aceea luăm toate măsurile pe care le putem lua pentru a limita consecinţele indirecte care se resimt şi la noi", a mai spus ministrul Apărării.