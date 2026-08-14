A apus era Spaniei și a Dubaiului. Toată lumea vrea acum să se mute în această țară

Spania sau Dubaiul nu mai sunt alegerile preferate ale britanicilor care caută o viaţă mai bună. O nouă ţară europeană a devenit tot mai atractivă pentru cei care vor să se mute într-un loc cu un climat plăcut şi un cost al vieții mai redus.

Inclusiv membrii familiilor regale britanice au fost cuceriți de această țară. Prințesa Eugenie locuiește aici din 2022 și a ales, săptămâna trecută, să-și aducă pe lume cel de-al treilea copil în această parte a Europei.

Numărul străinilor s-a dublat în 4 ani

Însă fenomenul este mult mai amplu. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică din Portugalia, căci despre această destinaţie este vorba, populația străină din țară s-a dublat în doar patru ani. Plajele cu nisip auriu, clima mai blândă și stilul de viață relaxat atrag tot mai mulți oameni din alte țări.

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Numărul celor care pleacă din Marea Britanie către Portugalia s-a triplat în ultimul deceniu, mulți alegând vilele și plajele din Algarve sau zonele din ce în ce mai căutate din jurul Lisabonei. Mai mult, chiar și unii britanici care s-au mutat în Dubai îşi îndreaptă acum atenția către Portugalia.

De ce este o destinaţie atât de atractivă

Unul dintre principalele avantaje este accesibilitatea. Portugalia se află la mai puțin de trei ore de zbor de Marea Britanie. La acestea se adaugă clima blândă, numeroase zile însorite și dobânzi ipotecare de aproximativ 3%.

Și costul vieții joacă un rol important. Potrivit informațiilor citate de Daily Mail, acesta este cu aproximativ 37% mai mic decât în Marea Britanie, ceea ce face din Portugalia una dintre cele mai accesibile țări din Europa Occidentală.

Autoritățile portugheze au încercat, la rândul lor, să atragă noi rezidenți, prin diverse facilități fiscale și programe menite să simplifice stabilirea în țară. Pentru cei care îndeplinesc condițiile, rezidența poate fi obținută după câțiva ani, iar ulterior există posibilitatea solicitării cetățeniei prin naturalizare.

Portugalia este atractivă și prin nivelul de siguranță. Țara s-a clasat pe locul al șaptelea în ediția din acest an a Global Peace Index, clasament care ia în calcul criminalitatea, riscul de terorism, amenințările externe și stabilitatea politică. UNICEF a plasat, de asemenea, Portugalia pe locul al patrulea în lume în ceea ce privește bunăstarea copiilor.

Algarve sau Lisabona?

Pentru pensionari, regiunea Algarve a fost mult timp una dintre cele mai populare destinații. Plajele, terenurile de golf și ritmul de viață mai liniștit atrag însă acum și familii sau persoane care lucrează de la distanță.

Prețurile diferă foarte mult în funcție de zonă. În Algarve, locuințele pot porni de la aproximativ 200.000 de euro pentru o casă în zonele din interior, însă proprietățile de lux pot ajunge la zeci de milioane de euro. Una dintre cele mai exclusiviste zone este așa-numitul Triunghi de Aur, unde se află resorturi precum Quinta do Lago, școli internaționale și marina din Vilamoura.

Cei care preferă viața urbană pot alege Lisabona, în timp ce Cascais și Estoril sunt căutate de familiile care vor să fie aproape de capitală, dar și de ocean. În schimb, pentru nomazii digitali și iubitorii de surf, localități precum Peniche, Nazare și Ericeira pot fi variante mai potrivite.

Comporta, unde locuiește Prințesa Eugenie, este una dintre cele mai exclusiviste zone. Acolo, proprietățile din comunitățile private pot costa milioane de lire sterline, însă zona rămâne mai degrabă o destinație sezonieră, cu infrastructură limitată.

Ce trebuie să știe cei care vor să se mute aici

După Brexit, britanicii care vor să petreacă mai mult de 90 de zile dintr-un interval de 180 de zile în Portugalia au nevoie de viză. Una dintre cele mai populare este viza D7, destinată persoanelor cu venituri pasive. Pentru aceasta trebuie demonstrat un venit lunar de cel puțin 920 de euro, provenit, de exemplu, din pensii, chirii sau dividende.

Pentru cei care lucrează de la distanță există viza pentru nomazi digitali, D8. Venitul minim necesar este însă mult mai ridicat, de cel puțin 3.680 de euro pe lună.

Există și viza D2, destinată antreprenorilor, precum și programul Golden Visa. Achiziția unei locuințe nu mai este suficientă pentru obținerea acestui tip de rezidență. În schimb, solicitanții pot face o investiție eligibilă de 500.000 de euro sau o donație de 250.000 de euro.

Mutarea în Portugalia nu garantează neapărat o povară fiscală mai redusă. Impozitul pe venit este progresiv, iar rezidenții care lucrează plătesc și o contribuție de 11% la asigurările sociale. Pe de altă parte, Portugalia nu are impozit pe avere, iar între soți, copii și părinți nu se aplică taxe pe moșteniri sau donații.

În plus, persoanele cu vârsta sub 35 de ani care se mută în Portugalia pentru a munci pot beneficia de reduceri importante ale impozitului pe venit în primii zece ani.