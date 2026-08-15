Scene greu de descris în Mureş! O întreagă familie a pierit într-un accident în care a fost implicat un camion al Armatei. Printre victime se află și un copil în vârstă de numai 3 ani. Mai mulţi şoferi care au fost martorii tragediei au încercat să intervină imediat. Au spart geamul autoturismului pentru a salva o victimă rămasă captivă în maşină.

Carnagiul s-a produs între localităţile Mihai Viteazu si Saschiz. Şoferii, martori la tragedie, s-au oprit imediat în mijlocul drumului şi au sunat la 112. Până la sosirea ajutoarelor, au încercat să salveze singuri ce mai putea fi salvat.

Salvatorii au ajuns şi ei, însă pentru o întreaga familie din Târgu Neamţ a fost prea târziu.

"Au rezultat şapte victime, dintre care trei cod negru, trei cod verde şi una cod roşu. Printre victimele de cod negru s-a aflat şi un copil de aproximativ 3 ani", a declarat Bogdan Donath, ISU Mureş.

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Ultimul drum pentru o familie întreagă

Nici mama, de 27 de ani, nici tatăl, de 30 de ani, care se afla la volan, nu au putut fi scoşi în viaţă din maşina făcută praf.

"Ar fi intrat pe contrasens, cei cu maşina roşie, şi şoferul nu a mai putut evita impactul. După aia a ricoşat în cea albă şi s-a produs tragedia", spune un martor.

Un bărbat în varsta de 72 de ani din Braşov a fost grav rănit şi transportat la spital cu elicopterul SMURD.

"Se circulă cu viteză pe curbe şi se produc victime. Sunt o familie tânără. S-au grăbit undeva şi s-au grăbit până la final", spune un martor.

"Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă", a declarat Aurica Mate, IPJ Mureş.

Circulaţia rutieră a fost blocată mai bine de 5 ore.