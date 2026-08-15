Drona care s-a prăbuşit vineri în judeţul Tulcea a fost neutralizată aseară prin detonare controlată. Misiunea a fost executată de specialiştii Armatei, asta după ce zona a fost complet securizată. Înainte însă, localnicii, dar şi oamenii din localităţile învecinate, au trăit coşmarul pe care vecinii ucraineni îl trăiesc zilnic. Aparatul fără pilot a zburat la joasă înălţime şi s-a prăbuşit într-o zonă împădurită. Şi nu a fost singurul pericol al zilei. În jurul orei 19, Armata a anunţat că a fost găsită o a doua dronă prăbuşită, de această dată în Delta Dunării.

După ce a zburat pe deasupra mai multor localităţi din Tulcea, drona s-a prăbuşit într-o zonă împădurită, lângă o carieră de piatră, undeva în zona munţilor Măcin. Localnicii din Luncăviţa au sunat la 112 şi au anunţat că aparatul de zbor ar fi căzut nu departe de Cetăţuia.

Traseul dronei Shahed

Un echipaj de pompieri, poliţişti şi militari au luat la puricat pădurea, mai ales că în apelul la 112 localnicii au spus că după prăbuşire, aparatul de zbor ar fi luat foc.

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Drona a intrat pe teritoriul României, dinspre Dunăre, şi ar fi zburat la o altitudine joasă, de 100 de m astfel încât nu a fost depistată de radarele armatei. A zburat deasupra localităţilor Rachelu, Luncaviţa şi s-a prăbuşit în zona vârfului Ţuţuianu - la 5 km de graniţa cu Ucraina.

Armata a ridicat un elicopter IAR PUMA SOCAT, dar a trimis şi militari la sol. Au găsit-o, câteva ore mai târziu, lângă Greci, la aproximativ 20 de kilometri de locul indicat în apelul la 112. Aparatul de zbor era cel mai probabil un model Shahed.

"E prima dată când o dronă a trecut la joasă înălţime chiar prin centrul localităţii după aceea a trecut în extravilan. E pentru prima dată când lumea a rămas speriată", a declarat Aurel Iorga, primarul din Luncaviţa.

Drona a fost detonată de specialiştii MApN

Aseară, după ora 20, drona a fost distrusă, prin detonare controlată, în condiții de siguranță, de o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale.

Ieri dimineaţă, o altă dronă a fost descoperită la Costineşti, fragmente din ea erau agăţate într-un post de salvamar. Asta după ce, joi, scafandrii au scos din apă un alt aparat de zbor.

"Ne putem aștepta ca resturi de drone, drone care ajung în zonele fluviale de la granița cu România, în zona de porturi, să devieze spre România", a declarat premierul interimar, Ilie Bolojan.

Bucăţi din o a treia dronă au ieşit ieri după amiază la mal în dreptul staţiunii Saturn. Zona a fost împrejmuită şi turiştii au fost îndepărtaţi din zonă.