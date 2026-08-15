Salata de vinete e vedeta verii. Iar anul acesta, în pieţe, ai de unde alege. Legumele s-au copt mai repede, recolta e bogată, iar prețurile au scăzut simțitor: un kilogram se vinde cu 3 lei. Nu mai rămâne decât să trecem la treabă, mai ales că chefii vin mereu cu idei noi.

Căldura din prima parte a verii a grăbit coacerea vinetelor. "Producția de vinete e foarte bună. E mare. Vinetele sunt grase, au produs anul ăsta că a plouat", spune Alexandra, o producătoare din Ilfov.

Producţie mare, preţuri mici

Iar când producţia e mare, preţul scade. Producătorii spun că e perioada ideală pentru vinetele de calitate.

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Reporter: Cum e producția anul ăsta?

Ioana Ghica, comerciant: Foarte bună, și vinete extraordinare. Grase, albe, frumoase, în perioada asta sunt cele mai bune, ideale de cumpărat. Cu cât trece timpul, apar semințele. Le faci afară, la grătar, dacă nu ai grătar le faci acasă pe aragaz. Cu maioneză, pui ceapă de-asta roșie, de apă, că e mai dulce. Și e producție foarte bună și preț bun la ele de la 3 lei la 5 lei.

Când vine vorba despre reţete, fiecare gospodină are preferinţele ei. Multe cumpără cantităţi mai mari, le coc şi le pun pentru iarnă, la congelator.

"Zacuscă, salată de vinete, mâncare de vinete, sunt foarte bune, nu au deloc semințe. Acum, la început, sunt bune că n-au deloc semințe. Sunt grase. Urmează. Ador salata de vinete. Evident că abia așteptam să mâncăm o salată de vinete și cu roșii", spun gospodinele.

Recolta se anunță una dintre cele mai bogate din ultimii ani. Producătorii spun că un hectar poate da acum peste 20-25 de tone, față de 15 tone într-un an obișnuit.

Cum se prepară salata de vinete

Celor care vor idei noi pentru reţete vechi... le vin în ajutor chefii.

"Îți arăt metoda mea preferată de a găti salată de vinete, puțin diferită de cea clasică, dar cu un gust absolut delicios. Așază căpățâna de usturoi într-o tavă, cu ulei de măsline, condimenteaz-o cu sare și pune-o la cuptor timp de 45 de minute. Între timp, coace vinetele pe flacăra aragazului. Toacă vinetele și adaugă usturoiul copt, scos din coajă, împreună cu coaja rasă de la o lămâie. Condimentează și amestecă bine, încorporează ceapa roșie și pătrunjelul tocat, iar la final adaugă uleiul în care s-a copt usturoiul", explică cheful Cristian Boca.

România cultivă vinete pe câteva mii de hectare, cele mai mari suprafețe fiind în județe precum Dolj, Olt, Teleorman sau Giurgiu.