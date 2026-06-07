Este weekend, iar pentru multe familii cu copii mici, destinația preferată rămâne parcul de joacă. Atenție însă unde îi duceți pe cei mici să își petreacă timpul. Inspectorii de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor au început controalele și au aplicat deja mai multe amenzi, după ce au descoperit nereguli în spațiile destinate copiilor.

Inspectorii ANPC au aplicat amenzi în valoare de 3,6 milioane de lei. Au fost date peste 600 de avertismente şi au fost scoase de la vânzare produse cu probleme în valoare de câteva sute de mii de lei. Controalele au scos la iveală echipamente cu grad de uzură avansat, precum tobogane cu sisteme metalice nesecurizate.

Activitatea a 28 de operatori economici a fost suspendată

De asemenea, inspectorii au găsit şi cabluri electrice neizolate, dar şi lipsa informaţiilor despre vârsta şi înălţimea copiilor care au voie să utilizeze aceste echipamente. ANPC a găsit probleme şi în spaţiile de depozitare a mâncării. În restaurante şi în magazine au fost descoperite mai multe produse cu termene expirate sau fructe şi legume stricate.

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În urma acestor verificări, activitatea a 28 de operatori economici a fost suspendată până la remedierea acestor probleme grave.