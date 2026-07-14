Un tânăr de 21 de ani, angajat al unei spălătorii auto din Galați, a fost reținut după ce ar fi furat mașina unui client, pe care a condus-o fără permis, a intrat cu ea într-un șanț și a fugit. Suspectul a fost prins de polițiști la câteva zile după incident.

Angajat la o spălătorie, reținut după ce a furat mașina unui client și a intrat cu ea în șanț. Nu avea permis

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Galați, ancheta a început după ce proprietarul unui autoturism a reclamat dispariția mașinii pe care o lăsase, în 10 iulie, la o spălătorie auto de pe Drumul de Centură al municipiului Galați. Când a revenit, două zile mai târziu, pentru a o ridica, autoturismul nu mai era în curtea spălătoriei.

În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că, în noaptea de 11 spre 12 iulie, în jurul orei 02:00, unul dintre angajații spălătoriei ar fi luat mașina fără acordul proprietarului și ar fi plecat la plimbare. Pe Drumul de Centură, din cauza vitezei neadaptate la condițiile de drum, acesta ar fi pierdut controlul volanului și a ajuns cu autoturismul într-un șanț. După impact, mașina avariată a fost abandonată, iar tânărul a fugit de la locul incidentului.

Verificările efectuate de oamenii legii au arătat că suspectul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

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Pe 13 iulie, tânărul din localitatea Piscu, județul Galați, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru furt în scop de folosință și conducerea unui vehicul fără permis. Acesta urmează să fie prezentat procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați, cu propunerea luării unei măsuri preventive.