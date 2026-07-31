Cum arată un coşmar? Să cobori cu microbuzul un drum îngust de munte şi să simţi că maşina accelerează în loc să frâneze, deşi panta e foarte abruptă. Să urli, disperat, la şofer să încetinească şi să-ţi dai seama că bătrânul de la volan nu are nicio reacţie. O clipă mai târziu, să zbori prin gardul unei case, iar apoi maşina să se zdrobească de un copac... Un coşmar din care te trezeşti buimac, cu dureri în tot corpul. În jurul tău auzi gemete şi strigăte şi nu ştii pe cine să ajuţi mai întâi. Li s-a întâmplat în această dimineaţă fotbaliştilor de la Dinamo 2, în drum spre antrenament, la Câmpulung Muscel. Un membru al staffului medical a murit pe loc, iar alți 11 oameni au fost răniți. Antrenorul echipei, Adrian Ropotan, fost jucător la naţională, a fost operat de urgenţă. Şoferul maşinii avea 83 de ani şi i s-ar fi făcut rău la volan.

Sunt imagini surprinse la doar câteva minute după accident. Microbuzul care-i ducea spre antrenament pe fotbaliştii de la Dinamo 2 s-a făcut praf în impact. Două victime au rămas prinse în epavă ca-ntr-o menghină. Alţi şaisprezece oameni s-au scos unii pe alţii din maşină. "Am încercat să intru, mi s-a spus că mai e şoferul acolo. Mai era şi domnul maseur, era unul peste celălalt, încolăciţi. Am încercat să le acordăm ajutor cum am putut, cu apă, cu tot", spune un martor. "Majoritatea erau întinşi pe jos, am văzut foarte mult sânge. Maşina arăta foarte rău. A fost şocul în primul rând", a declarat Andrei Bambu, fotbalist.

Şoferul şi 10 pasageri au fost răniți

Echipa abia plecase de la cazare şi mai avea doi kilometri până să ajungă la stadionul unde se antrena. În timp ce cobora spre drumul principal, şoferul de 83 de ani ar fi făcut infarct şi nu a mai putut controla volanul. Microbuzul aparţine unei firme locale de transport. În microbuz erau jucători ai echipei secunde a clubului, inclusiv juniori, însoţiţi de şase membri ai staffului. Şoferul a pierdut controlul asupra volanului, iar maşina a trecut prin gardul unei curți și s-a izbit de un copac. Iar victimele au ştiut că ceva e în neregulă cu clipe bune înainte de tragedie, dar nu au avut ce să mai facă. "Strigau toţi. Maseurul striga: "mai încet, mai încet!". Şi asistentul medical care stătea în faţă "mai încet!" şi nu răspundea, mai tare accelera. Şi după aia a fost impactul", a declarat Vlad Andrei Cherciu, fotbalist.

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Dacă microbuzul nu se oprea în copac, ar fi căzut în răpa aflată la nici 20 de metri depărtare

"Când am văzut că nu pune frână şoferul ne-am speriat cu toţii şi am văzut că am intrat în pom. Ne-a grăbit cu toţii să îeşim", a declarat Ianis Neculai, fotbalist. "Las-o bre, nu mai accelera, nu mai accelera bre! Şi buf, direct în stâlp şi din stâlp în pom", a declarat Adrian Florentin Zaharia, magazionerul clubului. Şoferul şi 10 pasageri au fost răniți. Pe Constantin Covaciu, maseurul echipei, medicii nu au mai izbutit să îl salveze. Avea 59 de ani și făcea parte de mulți ani din stafful medical al clubului. Până în 2024 lucrase la echipa mare a lui Dinamo. La scurt timp după accident, clubul de fotbal a transmis un mesaj de condoleanțe. Şi Federaţia Română de Fotbal a reacţionat.

Antrenorul Adrian Ropotan a suferit o fractură deschisă la mână și a fost operat de urgență la Spitalul din Câmpulung. Fost mijlocaș al lui Dinamo și al echipei naționale, a preluat de câteva luni conducerea echipei secunde. "Sunt momentan în curs de investigație. Se va lua decizia dacă pacienții vor rămâne internați sau nu", a declarat Claudia Nistor - medic specialist UPU-SMURD. Primele indicii arată că şoferul de 83 de ani ar fi făcut un infarct. A fost transferat la spitalul Floreasca, e în stare gravă. Dacă microbuzul nu se oprea în copac, ar fi căzut în răpa aflată la nici 20 de metri depărtare, iar bilanţul accidentului ar fi fost cumplit.