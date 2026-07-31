Accident mortal, în această dimineaţă, în Câmpulung din judeţul Argeş. Atenţie, vă avertizăm că urmează imagini şi informaţii cu puternic impact emoţional! Un bărbat de 59 de ani din staff-ul tehnic al echipei secunde Dinamo Bucureşti a murit, iar alte trei persoane, printre care un copil şi antrenorul, au ajuns la spital. Se pare că microbuzul în care se aflau s-a izbit violent de un copac, după ce şoferul, în vârstă de 83 de ani, ar fi făcut infarct. În microbuz erau 18 persoane, printre care şi 11 jucători, iar din cauza numărului mare de victime, autoritățile au activat şi Planul Roşu de Intervenţie.

Un accident extrem de grav care a avut loc în această dimineață în jurul orei 9 și 40 de minute. În momentul în care echipajele de salvare au ajuns la fața locului, două persoane erau încarcerate. Este vorba despre șoferul microbuzului și pasagerul aflat pe scaunul din dreapta.

În microbuz erau 18 persoane, iar în urma impactului, un bărbat de 53 de ani a murit. Era masorul jucătorilor de la FC Dinamo și se afla pe scaunul din față în momentul în care microbuzul s-a izbit violent de un copac.

Șoferul era agitat

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Alte 11 persoane, printre care și minori, au fost transportate de urgență la spital. În stare foarte gravă se află șoferul microbuzului în vârstă de 83 de ani, care a fost preluat inconștient de echipajele medicale.

Și antrenorul echipei secunde a lui Dinamo, Adrian Ropotan, a ajuns la spital cu fractură la mână și a fost dus direct pe masa de operație. Din primele informații, se pare că șoferului s-ar fi făcut rău la volan, ar fi făcut infarct și ar fi pierdut controlul microbuzului, care a ieșit de pe șosea și s-a izbit violent de un copac.

Jucătorii echipei de la Dinamo, echipa secundă, se aflau în cantonament la Câmpulung, iar aceasta era a doua zi în care mergeau la antrenament cu același șofer. Cei care au fost martori la accident au declarat în exclusivitate pentru Observator că în această dimineață șoferul ar fi condus cu viteză și ar fi avut un comportament agitat. Bărbatul care conducea microbuzul era angajat al unei firme locale de transport din Argeș, pe care echipa o închiriase pentru perioada cantonamentului. Ancheta urmează să stabilească acum cum s-a produs acest accident.