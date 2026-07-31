Doi dintre jucătorii echipei secunde a lui Dinamo, aflați în microbuzul implicat în gravul accident rutier produs în municipiul Câmpulung, au povestit pentru Spynews momentele de panică prin care au trecut. Sportivii spun că vehiculul a început să accelereze imediat după plecarea de la hotel, iar șoferul nu a răspuns atunci când pasagerii i-au cerut să reducă viteza.

Accidentul s-a produs după ce șoferul microbuzului, un bărbat în vârstă de 83 de ani, ar fi suferit un infarct. În vehicul se aflau 16 persoane. Maseurul echipei a murit, iar alte zece persoane au fost rănite. Din cauza numărului mare de victime, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

"Am observat că ceva nu era în regulă"

Unul dintre jucători a povestit că microbuzul abia plecase de la hotel când pasagerii și-au dat seama că se întâmpla ceva neobișnuit.

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"Am ieșit de pe poarta hotelului, care este la aproximativ 200 de metri mai sus. Am observat că ceva nu era în regulă. Șoferul tot accelera", a relatat unul dintre fotbaliști pentru Spynews.

Potrivit acestuia, șoferul nu dăduse anterior semne că s-ar simți rău. Alarmați de viteza tot mai mare, jucătorii și membrii staffului i-au cerut să încetinească, însă nu au primit niciun răspuns.

"După ce am văzut că accelerează excesiv, am început să-i spunem să o lase mai ușor. Și noi, și cei din staff, doar că nu a răspuns. Nu a dat niciun răspuns", a mai spus sportivul.

Microbuzul ar fi avut peste 50-60 km/h înainte de impact

Jucătorii estimează că vehiculul circula cu o viteză mai mare de 50-60 de kilometri pe oră înainte de impact. Microbuzul ar fi lovit mai întâi un dâmb, s-ar fi balansat, iar apoi s-a oprit într-un copac.

"Cred că am luat un dâmb în zona aceea și am simțit cum microbuzul se tot balansa. Avea viteză, cred că peste 50-60 de kilometri pe oră, poate chiar mai mult. Prima dată s-a lovit de dâmb, iar după aceea s-a oprit în copac", a povestit unul dintre sportivi.

Impactul a fost extrem de puternic. Mai multe scaune s-au desprins, iar geamurile laterale ale microbuzului s-au spart.

"Erau scaunele peste unii dintre colegi. Se rupseseră scaunele și se spărseseră geamurile laterale. Ne-am speriat cu toții", a mai spus jucătorul.

"Am sărit peste scaun și am ieșit pe geam"

În primele momente după accident, jucătorii au încercat să iasă cât mai repede din vehicul. Unul dintre ei a relatat că a fost nevoit să sară peste un scaun rupt și să se evacueze printr-un geam.

"Am încercat să ieșim cât de repede am putut. Am sărit peste scaunul colegului lângă care stăteam, pentru că se rupsese, și am ieșit pe geam", a declarat tânărul.

După ce au ajuns în afara microbuzului, sportivii s-au ajutat între ei și au încercat să afle cine este rănit.

"Ne-am ajutat între noi. Ne-am oprit pe iarbă și ne-am întrebat dacă suntem bine, cine este rănit și cine nu", a adăugat el.

Un jucător ar fi suferit o fractură, iar antrenorul a fost operat

Potrivit mărturiilor celor doi fotbaliști, majoritatea colegilor lor erau în stare stabilă. Unul dintre jucători ar fi suferit o fractură la picior, iar antrenorul a fost rănit la o mână și ar fi fost supus unei intervenții chirurgicale la spitalul din Câmpulung.

"Din ce am înțeles, majoritatea sunt bine. Un singur băiat ar avea o fractură la picior, iar antrenorul este rănit la mână. Este în operație, din ce am aflat", au declarat sportivii.

Mai mulți membri ai echipei au fost transportați la unități medicale pentru investigații și îngrijiri.