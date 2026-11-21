Suntem fruntaşi în Uniunea Europeană la accidente mortale de muncă. Iar astăzi, avem un nou caz. Este al treilea muncitor care şi-a pierdut viaţa doar săptămâna aceasta. S-a întâmplat pe un şantier al primăriei din Arad. Conducte grele de nouă tone s-au prăbuşit peste el, iar poliţiştii încearcă să vadă acum cine este vinovat pentru incident.

Incidentul a avut loc dimineaţă, când abia începuse ziua de muncă. Bărbatul de 60 de ani se pregătea să descarce autoutilitara în care se aflau mai multe ţevi pentru termoficare. La un moment dat, într-un moment de neatenţie, nouă ţevi, fiecare de câte o tonă, s-au rostogolit peste el.

"Angajatul era al firmei care efectua lucrări de schimbat conducte. A transportat mai multe conducte pentru a fi descărcate unde urmau să fi asamblate. A desfăcut chingile care legau conductele, iar acestea au căzut peste el", a declarat Ecaterina Isac, director ITM Arad.

Filmul tragediei de pe şantierul din Arad

Bărbatul era tractorist de meserie şi venea din Botoşani. "Când am trecut pe aici am văzut foarte multe maşini de poliţie jardarmerie. Foarte trist, toată ziua m-a răscolit", spune un martor.

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A fost deschisă acum o anchetă, iar autorităţile încearcă să afle cine este vinovat pentru incident.

Acesta este al doilea accident grav de muncă din această săptămână. În urmă cu câteva zile, doi muncitori au murit pe un santier din Găneasa, în judeţul Ilov. Bărbaţii lucrau la reţeau de canalizare. Anul trecut, aproape 100 de oameni au murit în accidente de muncă.