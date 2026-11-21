Imagini care au făcut înconjurul internetului au stârnit un val de revoltă! O tânără de 26 de ani sare dintr-o mașină de ridesharing și strigă disperată după ajutor, în timp ce mai mulți șoferi asistă la întreaga scenă. Totul părea o agresiune în plină stradă, însă, în doar câteva ore, a urmat o răsturnare de situație: polițiștii au stabilit că era vorba, de fapt, de o ceartă între iubiţi. Internauții îi acuză pe martori că au privit fără să intervină. Specialiștii explică însă de ce oamenii pot rămâne blocați în astfel de momente.

"Ajutor, ajutor, ajutor!" Sunt imagini filmate de o cameră de bord, aseară, puţin după ora 21 în cartierul Mărăști din Cluj-Napoca. La intrarea într-un sens giratoriu, dintr-o maşină de ridesharing, o tânără de 26 de ani se zbatea să iasă. S-a desprins cu greu de autoturism, iar în clipa în care a ajuns în stradă, a început să strige.

Ţipetele ei i-au alertat şi pe ceilalți participanți la trafic. Inițial, s-a crezut că tânăra ar fi fost agresată de șoferul maşinii de ridesharing. Ulterior, polițiștii au comunicat că a fost o ceartă între doi iubiţi. Chiar şi aşa, incidentul a scos la iveală o reală problemă. Iar imaginile au stârnit însă un val de indignare pe internet. Unii îi acuză pe martori de nepăsare, alții spun că o intervenție pripită putea agrava situația.

Lipsa de reacție, consecințe penale

"Nimeni nu intervine, așa ceva! Stați și vă uitați!" "Totuşi, a încercat cineva să o ajute şi să vadă ce s-a intamplat?" "Moral, este revoltător să vezi o fată fugind dintr-o mașină, strigând disperată "Ajutor!", aparent bătută sau agresată, iar martorii să privească nepăsători și să spună "Doamne ferește!", spun oamenii.

Articolul continuă după reclamă

Puțini știu însă că lipsa de reacţie într-o astfel de situaţie poate avea și consecințe penale. Codul penal îi sancționează pe cei care găsesc o persoană aflată în primejdie, care nu se poate salva singură, și nu îi acordă ajutor și nici nu anunță autoritățile. Pedeapsa poate ajunge la un an de închisoare.

Psihologii explică fenomenul prin efectul martorului: cu cât sunt mai mulți oameni de față, cu atât fiecare așteaptă ca altcineva să facă primul pas. Iar uneori, în cele din urmă, nu intervine nimeni.

"Fiecare aşteaptă ca altcineva să reacţioneze, să intervină, să sune la 112. Uneori apare şi blocajul în faţa unei situaţii neaşteptate. Teama de a interpreta greşit ceea ce se întâmplă sau de a se implica. Dar aceste mecanisme psihologice pot explica un comportament, nici gând să îl justifice", a declarat Adina Burghel - psiholog.

Polițiștii au încercat să afle dacă tânăra e în primejdie în relaţia cu bărbatul de 26 de ani şi dacă are nevoie de protecţie însă aceasta a refuzat să răspundă întrebărilor lor. A fost dusă la spital pentru că avea câteva zgârieturi pe picioare. Şi iubitul ei a fost consultat de medici.