Apar detalii tulburătoare despre accidentul în care o elevă de 17 ani, din Bucureşti, a fost ucisă de o maşină de salubritate. În momentul impactului, tânăra traversa aleea cu gluga trasă pe cap şi ochii la telefon. A avut ghinionul teribil să intre chiar în unghiul mort al şoferului, care susţine şi acum că nu a văzut când a lovit-o. Cazul a strârnit însă vii dezbateri, mai ales printre părinţi, care cer mai multă siguranţă pe străzi în intervalele în care copiii merg sau vin de la şcoală.

Cu baloane albe şi aplauze. Este modul emoţionant prin care colegii de liceu ai Mirunei şi-au luat rămas bun de la fata de 17 ani, care a fost ucisă, ieri, de o autospecială de salubritate.

Astăzi, prietenii ei s-au adunat din nou la locul accidentului, unde au depus flori şi lumânări aprinse. La o zi după tragedie, anchetatorii au stabilit ce s-a întâmplat.

Tânăra ar fi avut o cască în ureche şi telefonul în mână

Tânăra se îndrepta spre şcoală, în momentul în care a încercat să traverseze o alee puţin circulată, paralelă cu Şoseaua Mihai Bravu. Potrivit unor surse din anchetă, avea gluga trasă pe cap, o cască în ureche şi telefonul în mână. În acelaşi timp, autospeciala de salubritate a virat pe alee şi a agăţat-o cu partea din dreapta-faţă. Victima a fost târâtă apoi pe o distanţă de aproape 100 de metri.

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Telefonul Mirunei a fost găsit chiar în locul în care fata a fost acroşată de maşina de gunoi. Un trecător l-a văzut la câteva minute de la accident, l-a ridicat şi l-a predat la o secţie de poliţie.

Camerele de supraveghere arată că şoferul a oprit maşina la câţiva metri de locul unde rămăsese trupul fetei şi a continuat să golească pubele. Şi-a văzut de drum şi a fost identificat abia după trei ore. Le-a zis poliţiştilor că n-a văzut şi n-a simţit nimic. Bărbatul de 26 de ani a fost audiat de poliţişti şi a rămas fără permis de conducere.

"Nu ştiu ce s-a întâmplat. Eram la serviciu, în timpul serviciului, n-am niciun fel de idee să vă spun. Chiar nu ştiu. Aş fi dat peste cineva. Şi eu am rămas şocat", spune şoferul care a lovit fata.

Şoferii care operează pe autospecialele de salubritate spun tânăra a ieşit în calea vehiculului tocmai din unghiul în care nu putea fi văzută. Ne-au făcut şi o astfel de demonstraţie, chiar în zona în care a avut loc accidentul.

"Maşini parcate aiurea. Probabil că colegul a fost mai atent la maşini. Domnişoara nu a fost vizibilă. În colţul maşinii, în partea aceea, nu se vede nimic. E unghiul mort. Deci nici în oglinda aia, nici în oglinda aia", spune un şofer de autospecială salubritate.

Unghiul nu este acoperit nici de camerele de bord

"La nivelul ăsta. La nivelul ăsta nu se mai vede nimic. Lângă maşină", explică un şofer de autospecială salubritate.

Un studiu recent arată că şi pietonii din Capitală trăiesc zilnic cu teama unui accident.

"Vedem mașini parcate pe trecerile de pietoni care blochează vizibilatea. Doar unul din 10 bucureșteni se simte în siguranță ca pieton. Aceste lucruri nu sunt normale într-o capitală europeană", menţionează Matei Agarici, fondator iniţiativa civică "Pe trecerea de pietoni".

Un grup de părinţi ai liceelor din zona în care a avut loc accidentul cer sporirea siguranţei rutiere, în special în intervalul în care copiii merg sau vin de la şcoală. Petiţia solicită inclusiv interzicerea circulaţiei autospecialelor de salbubritate în orele de vârf.

"Se pot face niște audituri de siguranță rutieră, astfel încât, împreună cu părinții, chiar și cu elevii, să se identifice aceste puncte nevralgice, să spunem, care ar putea să fie rezolvate prin intervențiile autorităților", spune Samuel Stancu, director Divizia Urbanism UrbanizeHub.

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a iniţiat, anul trecut, un proiect prin care circulaţia maşinilor de salubrizare urma să fie interzisă între 7 şi 9 dimineaţa. Proiectul a fost retras însă înainte de vot de primarul Capitalei, la începutul lunii octombrie, pe motiv că sunt necesare noi analize privind impactul pe care măsura ar avea-o.