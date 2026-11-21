Toate partidele parlamentare vor avea de returnat sume importante de bani, după ce Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a descoperit nereguli în utilizarea fondurilor. Președintele instituției, Adrian Țuțuianu, a anunțat că au fost dispuse măsuri de confiscare a banilor în urma controalelor efectuate asupra cheltuielilor formațiunilor politice, potrivit News.ro.

Șeful AEP anunță confiscări de bani de la toate partidele parlamentare: "O să auziți de dosare noi" - Hepta

"O să auziţi de dosare noi. Finalizăm în această lună controalele pe 2025. În paranteză, ca să înţeleagă toată lumea: în momentul când am ajuns la Autoritatea Electorală Permanentă, controalele pe anii 2023-2024-2025 erau nefăcute, din motive electorale, pentru că instituţia s-a ocupat de altceva. Acum trebuie să facem la 275-276 de partide controale pe 3 ani de zile.(...) La sfârşitul lunii noiembrie vom da publicităţii, vom face conferinţă de presă şi vom arăta ce am constatat în anul 2025. Cele mai mari nereguli au fost constatate în anii electorali 2024 şi 2025. Şi veţi vedea că am decis confiscarea unor sume importante de bani de la toate partidele politice care au astăzi reprezentare parlamentară", a afirmat Adrian Ţuţuianu, într-un interviu difiuzat sâmbătă de Digi 24.

El a explicat că neregulile constatate au legătură cu depăşirea cuantumului prevăzut de lege la donaţii, depăşirea cuantumului prevăzut de lege la împrumuturi, finanţarea prin donaţii care nu au fost făcute prin acte autentice sau finanţarea din subvenţiile de partid a unor activităţi care, potrivit legii finanţării partidelor politice, nu pot fi finanţate din subvenţii, ci numai din finanţarea privată.

Ţuţuianu a confirmat că sunt sume confiscate şi de la PSD, partid din conducerea căruia a făcut parte.

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"AEP-ul nu are acţiuni împotriva unui partid politic. AEP-ul are obligaţia să verifice legalitatea finanţării", a spus Adrian Ţuţuianu.