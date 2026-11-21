S-a deschis Târgul de Crăciun de la Cluj. Instalaţiile luminoase au luminat întreg centrul oraşului, iar vizitatorii au avut parte de un adevărat spectacol. Căsuţe cu preparate delicioase, meşteşugari, dar şi producători locali au umplut Piaţa Unirii, iar seara a fost plină de proiecţii de lumini, colinde şi desigur, numeroşi artişti.

Aşa şi-a deschis porţile Târgul de Crăciun de la Cluj seara trecută. Centrul orașului s-a transformat într-un adevărat tărâm de poveste, de unde nu au lipsit colidele şi spectacolul de lumini. "Foarte frumos, ca în fiecare an. Roata bineînţeles, spectacolul, totul este superb".

Târgul se întinde în șase zone din centrul Clujului, fiecare cu propria tematică și surprize pentru vizitatori. Peste 70 de căsuțe din lemn îi așteaptă pe cei care vor să găsească daruri lucrate de artizani, produse locale și preparate tradiționale. Iar distracția nu se oprește aici.

"Avem o mulţime de atracţii pentru copii şi pentru adulţi. Roată, carusel, avem căsuţa moşului, avem un foto booth, avem sania lui Moş Crăciun cu realitate virtuală", a declarat Daniel Vasiloni, organizator.

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Târgul de Crăciun din Cluj rămâne deschis până pe 1 ianuarie 2027.