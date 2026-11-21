Tragedie în Arad, în această dimineaţă. Un muncitor de 60 de ani a murit, după ce nouă ţevi de termoficare au căzut peste el. Bărbatul se afla în remorca tractorului care transporta conductele şi când a desfăcut chingile de fixare să le descarce, aceastea au venit peste el şi l-au aruncat în şanţul şantierului.

Tragedia s-a petrecut pe strada Dacilor din centrul Aradului, acolo unde se desfăşoară lucrări de modernizare a reţelei de termonifcare. Bărbatul nu a avut nicio şansă în faţa ţevilor care s-au prăbuşit peste el. Fiecare ţeavă avea o tonă.

Pompierii, dar şi o ambulanţă SMURD ATI au fost trimise de urgenţă la faţa locului

Pompierii, dar şi o ambulanţă SMURD ATI au fost trimise de urgenţă la faţa locului, dar din păcate era prea târziu pentru bărbat. Acum, urmează să fie stabilite împrejurările exacte în care a avut loc accidentul şi dacă au fost respectate toate măsurile de siguranţă. E important să se verifice şi dacă acele ţevi erau bine ancorate.

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Poliţia a deschis o anchetă penală în acest caz pentru ucidere din culpă, iar la faţa locului au făcut verificări şi inspectorii de la ITM.