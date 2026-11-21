Atitudinea tot mai agresivă a președintelui rus Vladimir Putin față de statele occidentale riscă să provoace o eroare majoră de calcul, cu urmări extrem de grave, a avertizat general-locotenentul Matthew Jones, șeful serviciilor britanice de informații militare, potrivit agențiilor PA Media și dpa, informează Agerpres.

Serviciile britanice se tem că Putin ar putea face o eroare de calcul cu consecințe grave pentru Europa - Profimedia

Jones a declarat că nu consideră că Rusia urmăreşte în mod activ un război cu NATO, însă a subliniat că, din punctul său de vedere, comportamentul acesteia devine tot mai nesăbuit.

Comentariile sale au fost date publicităţii sâmbătă, în contextul în care rachete şi drone ruseşti au căzut pe teritoriul Poloniei, iar Moscova a fost acuzată că s-ar afla în spatele unei tentative de asasinat în Danemarca.

Marea temere a serviciilor secrete britanice în privința lui Vladimir Putin

Jones a evidenţiat un tipar al acţiunilor ruseşti, incluzând atacul de la Salisbury din 2018, în care a fost utilizat agentul neurotoxic Noviciok.

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"Pot spune, cu un anumit grad de certitudine, că Rusia nu urmăreşte în mod activ un război cu NATO. Totuşi, cea mai mare teamă a mea este riscul unei erori de calcul semnificative. Putin se află sub presiune, iar acest lucru duce la o abordare mai fermă şi mai agresivă, pe măsură ce încearcă să ne sfideze. Există prea multe exemple recente de comportament rusesc nesăbuit în care, dacă incidentul ar fi fost puţin diferit, consecinţele ar fi putut fi extrem de grave", a declarat Jones, în discursul său susţinut vineri seară, la un seminar despre serviciile de informaţii de la Cambridge.

El a afirmat că atacul cu drone de la aeroportul din oraşul german Leipzig a fost "cel mai flagrant exemplu recent", însă experţii în informaţii militare urmăresc, de asemenea, cu atenţie seria de scufundări ale unor nave comerciale în apele teritoriale ale României - stat membru al NATO - din Marea Neagră.

În ceea ce priveşte Regatul Unit, el a evidenţiat un atac incendiar - orchestrat cu sprijinul Rusiei - asupra unei afaceri ucrainene din estul Londrei, un alt incident în care o aeronavă de supraveghere RAF de tip Rivet Joint a fost "aproape doborâtă" deasupra Mării Negre, precum şi cazul de la Salisbury, care "a curmat o viaţă, dar ar fi putut avea consecinţe mult mai grave".

Atacul cu agentul "Noviciok" i-a vizat pe fostul spion Serghei Skripal şi pe fiica acestuia, Iulia, însă a dus la decesul lui Dawn Sturgess, după ce aceasta a intrat în contact cu substanţa neurotoxică aflată într-un flacon de parfum aruncat.

"Vreau să subliniez clar că poziţia Regatului Unit este aceea că nu căutăm un conflict sau o confruntare cu Rusia. Însă ne vom apăra cu fermitate securitatea naţională, precum şi pe cea a aliaţilor noştri, ori de câte ori aceasta va fi ameninţată", a declarat Jones.

Secretarul apărării britanic, Wes Streeting, a declarat că Regatul Unit trebuie să fie pregătit de război până în anul 2030.

"Aceasta nu este o predicţie cu privire la momentul în care Regatul Unit şi aliaţii săi ar putea fi vizaţi de un atac militar, însă, având în vedere ameninţările existente, o astfel de abordare este pe deplin justificată", a comentat Jones.

Serviciile britanice atrag atenția asupra acțiunilor Rusiei în statele membre NATO

Un nou indiciu al disponibilităţii Rusiei de a acţiona pe teritoriul statelor membre NATO a apărut după ce Danemarca a anunţat că a dejucat o tentativă de asasinat asupra unui cetăţean americano-ucrainean pe teritoriul danez, un complot despre care se presupune că a fost orchestrat de serviciile de informaţii ruse.

"Suntem solidari cu Danemarca în faţa acestei tentative de asasinat revoltătoare, care a avut loc pe teritoriul unui aliat NATO. Vom continua să colaborăm cu Danemarca şi cu ceilalţi aliaţi pentru a descuraja şi a contracara încercările statului rus de a submina securitatea noastră colectivă, inclusiv prin ameninţări la adresa unor persoane", a declarat şi ministrul de externe britanic, Ed Miliband.

Vineri dimineaţă, două rachete ruseşti şi o dronă, presupuse a fi de provenienţă rusească, au căzut în Polonia. Potrivit Varşoviei, a fost, cel mai probabil, o provocare pentru a concide cu exerciţii militare la care participă trupe din întreaga Europă - inclusiv din armata britanică - care se pregătesc pentru o eventuală misiune de securitate în Ucraina, după încheierea conflictului.

Prim-ministrul Andy Burnham a calificat incidentul drept "absolut inacceptabil".