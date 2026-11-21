Catedrala Națională nu va fi deschisă anul acesta de sărbători. Patriarhia Română anunță că lucrările de la interior nu au fost încă finalizate. Astfel, slujba dedicată Sfântului Andrei, ocrotitorului României va fi oficiată la Paraclisul "Învierea Domnului", aflat în apropierea lăcaşului de cult.

Lucrările continuă atât în interior, cât și în spațiile exterioare si la subteran. Până anul viitor, pictura în mozaic va avea o suprafață totala de peste 25.000 de metri pătrați. Se mai lucrează la pardoseala din marmură și la picturile din interior, dar și la multe alte elemente de finisaj. Mai mult, la 11 metri sub nivelul solului, se va amenaja un spațiu în plus de rugăciune sub catedrală.

Mai sunt necesare aproximativ 69 de milioane de euro pentru lucrările rămase

Anul trecut, de Sfântul Andrei și 1 Decembrie, au fost oficiate slujbe în interiorul catedralei, iar mai apoi a rămas deschisă pentru vizitare până pe 8 ianuarie. Dar anul acesta, interiorul catedralei va rămâne complet închis pentru lucrări. În prezent, accesul este permis doar în exterior, pe esplanada din fața Catedralei. Patriarhia Română estimează că lucrările interioare ar putea fi încheiate în 2027.

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Mai sunt necesare aproximativ 69 de milioane de euro pentru lucrările rămase, iar investiția raportată până în 2025 ajunsese la 270 de milioane de euro.