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Video Apartament făcut scrum în Sectorul 4. Incendiul ar fi pornit de la deşeurile depozitate pe balcon

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 08.08.2026, 09:28 | Modificat la 08.08.2026, 09:28

Incendiu puternic în Sectorul 4 al Capitalei! Un apartament a fost distrus în totalitate după ce a fost cuprins de flăcări. 

Potrivit primelor informații, incendiul ar fi izbucnit de la mai multe deșeuri depozitate pe balcon, iar focul s-a extins rapid în interiorul locuinței.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Pompierii fac verificări pentru a stabili cu exactitate de la ce a izbucnit focul.

Redactia Observator
Redactia Observator
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