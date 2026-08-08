Incendiu puternic în Sectorul 4 al Capitalei! Un apartament a fost distrus în totalitate după ce a fost cuprins de flăcări.

Potrivit primelor informații, incendiul ar fi izbucnit de la mai multe deșeuri depozitate pe balcon, iar focul s-a extins rapid în interiorul locuinței.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Pompierii fac verificări pentru a stabili cu exactitate de la ce a izbucnit focul.