Video Apartament făcut scrum în Sectorul 4. Incendiul ar fi pornit de la deşeurile depozitate pe balcon
Incendiu puternic în Sectorul 4 al Capitalei! Un apartament a fost distrus în totalitate după ce a fost cuprins de flăcări.
Potrivit primelor informații, incendiul ar fi izbucnit de la mai multe deșeuri depozitate pe balcon, iar focul s-a extins rapid în interiorul locuinței.
Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Pompierii fac verificări pentru a stabili cu exactitate de la ce a izbucnit focul.
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