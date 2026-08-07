Vremea de mâine 8 august. Vijelii, grindină și ploi torențiale în mai multe zone. Sudul se topeşte la 36°C

România rămâne împărţită între caniculă şi episoade de vreme severă. Valul de căldură va persista în sud şi vest, unde temperaturile vor urca până la 36 de grade şi disconfortul termic va fi accentuat, în timp ce în mai multe regiuni sunt aşteptate vijelii, ploi torenţiale, descărcări electrice şi izolat grindină. La munte, instabilitatea atmosferică va fi accentuată, iar pe litoral vremea va rămâne călduroasă, cu o noapte tropicală.

Vremea la noapte

La noapte, cerul va fi variabil, însă mai ales la începutul nopții, local la munte, în Moldova și pe arii restrânse în Muntenia, Transilvania și posibil în Maramureș, Crișana, Banat vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibil vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h). Vor fi condiții de grindină. În intervale scurte de timp (1...3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și pe suprafețe mici de peste 30 l/mp.Temperaturile minime vor fi cuprinse între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade pe litoral. Noaptea va fi tropicală în vest, în sud și în sud-est.Izolat, spre dimineață, în depresiuni va fi ceață.

Vremea de mâine 8 august în ţară

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Valul de căldură va persista în Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei. Va fi caniculă, disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Local, disconfort termic și indicele temperatură-umezeală (ITU) va fi și în restul Munteniei și în Dobrogea.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în nordul Moldovei și 36 de grade în Oltenia și în sud-vestul Munteniei, iar cele minime se vor încadra între 9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 24 de grade pe litoral. Noapte tropicală va fi în Dobrogea și izolat Oltenia și Muntenia. În cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

În intervale scurte de timp (1...3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii restrânse de 30...50 l/mp. În restul teritoriului cerul va fi variabil, local și temporar vântul va avea intensificări (viteze la rafală de în general de 40...60 km/h), iar manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse.

Vremea de mâine 8 august în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, valul de căldură va persista, va fi caniculă, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, astfel că disconfortul termic se va menține ridicat. Temperatura maximă va fi de 34...35 de grade, iar cea minimă de 17...19 grade. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza va crește probabilitatea pentru înnorări temporar accentuate, intensificări ale vântului, vijelii (cu viteze de 40...55 km/h), averse (2...8 l/mp și izolat peste 10...15 l/mp) și descărcări electrice.

La Cluj, vremea va fi uşor mai rece, cu temperaturi maxime de până la 32 de grade. Ploile îşi vor face din nou apariţia, iar cantitatea de precipitaţii este estimată la aproximativ 1 mm. Vântul va sufla slab, cu viteze de până la 12 km/h.

Vremea de mâine 8 august la munte

Vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi variabil și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm), îndeosebi după-amiaza și seara în cea mai mare parte a zonei de munte, iar noaptea local în Carpații Meridionali și izolat în rest. În intervale scurte de timp (1...3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și pe arii restrânse de 30...50 l/mp. Valorile termice vor fi în scădere față de intervalul anterior.

Vremea de mâine 8 august la mare

Vremea se va menține călduroasă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși, pe arii extinse, pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, iar cele minime între 22 și 24 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și noaptea, când, vor fi condiții de averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare (rafale în general de 40...60 km/h).

Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 24 și 26 de grade.