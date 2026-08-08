Distracţie la cote maxime, relaxare din plin şi ore întregi petrecute pe plajă. Aşa se anunţă weekendul acesta pe litoral, care este ocupat în proporţie de 95%. Mulţi turişti au dat startul petrecerii încă de ieri. Iar vestea bună este că şi vremea ţine cu ei. Apa mării are 26 de grade Celsius, iar zilele se anunţă calde, dar fără temperaturi sufocante. Perfecte pentru un concediu reuşit.

Nu mai aveai loc să arunci un ac pe plajă ieri în Costineşti.

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Plajele din Costineşti, arhipline în weekend

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"Foarte aglomerat. Mă aşteptam, dar mie îmi place aglomeraţia, deci e super", a spus un turist.

Şi vremea ţine cu turiştii weekendul acesta.

"Foarte bine. Mă bucur de soare, de mare, de apa aceasta foarte bună, caldă", a adăugat altă persoană.

Dar, bineînţeles, concediul la mare nu înseamnă doar relaxare. Distracţia este obligatorie în meniu.

Ziua la plajă, noaptea în cluburi

"Toată seara ne plimbăm pe afară. Prin cluburi. Ziua la plajă. Ne odihnim puţin, o luăm de la capăt", a precizat un tânăr.

Turist: E cea mai distractivă locaţie şi cea mai atractivă. În cluburi în fiecare seară.

Reporter: În fiecare seară? Rezistaţi?

Turist: Cum să nu!

Reporter: Câte ore dormiţi pe noapte?

Turist: Cam două ore.

"Am băut toată noaptea. Dar ne-am simţit foarte bine şi am venit direct pe plajă. Am prins răsăritul şi am rămas", a mai spus o persoană.

Salvamarii, în alertă pe plajele aglomerate

Cum plajele sunt arhipline, salvamarii trebuie să fie tot timpul cu ochii în patru. Un turist de 40 de ani a fost scos inconştient din apă.

"Când l-am scos din apă era într-o stare foarte gravă. Probabil consumase alcool. Sfaturile noastre sunt să nu se aventureze prea departe în larg, să stea mai liniştiţi şi mai ales dacă au consumat băuturi alcoolice să nu intre în apă", a subliniat Crina Zaval, salvamar.

150.000 de turişti sunt aşteptaţi weekendul acesta la mare.