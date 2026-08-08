Incendiu de proporţii în zona localității Războieni din Iaşi! Zece hectare de vegetaţie urscată au fost distruse de flăcări uriaşe. Şi vorbim de pagubele înregistrate până în acest moment.

Din cauza vântului, pompierii se luptă şi la această oră cu trei focare care ameninţă să se extindă. În zonă se află doar o fermă avicolă, care este în afara pericolului şi, din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Focul a fost pus intenţionat de un localnic care voia să scape de buruieni, însă, nu s-a gândit că poate pune vieţile oamenilor în pericol.

Cei care comit această infracţiune riscă amenzi de până la 15.000 de lei.