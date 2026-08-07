Video Mărturia Andreei, fetiţa găsită după 3 zile de căutări în Bacău: "Am fost în parc, apoi la o fetiţă acasă"
36 de ore de căutări contracronometru, pentru viaţa unei copile de 11 ani, de care nimeni nu mai ştia nimic, după ce dispăruse, fără urmă, de acasă. Zi şi noapte au căutat-o zeci de militari şi sute de voluntari, ajutaţi de câini de urmă şi de drone, ba chiar şi de un elicopter. Poliţiştii l-au audiat inclusiv pe iubitul mamei fetei. Şi, când toate speranţele păreau năruite... s-a întâmplat minunea. Andreea a fost găsită vie şi nevătămată, ascunsă într-un dulap, într-o casă părăsită.
Salvator: Eşti bine, te doare ceva, ai păţit ceva?
Fetiţă: Nu mă doare nimic.
E finalul fericit al unei lupte cu minutele. Andreea, copila de 11 ani, dispărută de trei zile din casa ei din Parava a fost găsită, când aproape nimeni nu mai îndrăznea să spere, teafără şi nevătămată. În faţa salvatorilor şi a bunicii a refăcut filmul orelor în care a rătăcit singură pe uliţele satului.
Andreea a povestit pe unde a mers după ce a plecat de acasă
Bunica: Pe unde ai fugit, mamaie?
Fetiţă: Am fugit aşa, pe urmă m-am dus la Orbeni. Am fost în parc, m-am întâlnit cu o fetiţă mai mică şi am fost la ea acasă, mi-a dat o felie de pepene.
S-a ascuns, apoi, într-o casă părăsită din sat. Acolo a şi fost găsită de zecile de polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari care au căutat-o fără încetare şi din cer şi pe pământ.
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Intervenţia a fost de amploare, echipele de salvatori au scotocit zi-lumină prin păduri, câmpuri și locuri greu accesibile. Salvatorii au acoperit o suprafaţă de 20 de kilometri pătraţi.
Zeci de salvatori au căutat-o timp de trei zile
"Sunt utilizate camere cu termoviziune, drone şi, de asemenea, ni s-a alăturat cu sprijin elicopterul Inspectoratului General al Aviaţiei", a transmis zilele trecute Cătălina Creţu, purtător de cuvânt IPJ Bacău.
"Am apelat şi astăzi la voluntari, uitaţi cum apar. Încercăm, sperăm azi să rezolvăm problema", a precizat şi Costel Dediu, primarul din Parava.
Au fost aduşi inclusiv câini de urmă.
Poliţiştii au verificat toate pistele în cazul dispariţiei
Cu gândul la ce e mai rău, poliţiştii l-au audiat inclusiv pe iubitul mamei Andreei, după ce acesta le-ar fi dat de înţeles unor săteni că ar şti unde se află copila. L-au lăsat să plece, nu l-au considerat suspect, dar în lipsa oricăror probe, nu prea au avut de ales.
"Nu părea genul ăla de fată să umble aiurea sau ceva, era cuminte", a spus o localnică.
Cu inima strânsă, rudele copilei au fost singurele care nu au abandonat nicio clipă speranţa.
"Eu vreau să vină acasă, să o găsească sănătoasă, cum or găsi-o, numai să o găsească", a declarat Elena Dediu, bunica fetei.
Dorinţa bunicii s-a împlinit cu mai puţin de două ore în urmă. Andreea e bine acum, în braţele mamei sale. Copila va fi consiliată psihologic, dar anchetatorii vor încerca să afle şi care a fost motivul pentru care a plecat de acasă.
Reporter Corespondent la Observator, Antena 1, în Iași de 8 ani, cu 11 ani experiență în jurnalism generalist, a relatat de la toate evenimentele majore de toate felurile din Moldova. ➜