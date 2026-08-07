36 de ore de căutări contracronometru, pentru viaţa unei copile de 11 ani, de care nimeni nu mai ştia nimic, după ce dispăruse, fără urmă, de acasă. Zi şi noapte au căutat-o zeci de militari şi sute de voluntari, ajutaţi de câini de urmă şi de drone, ba chiar şi de un elicopter. Poliţiştii l-au audiat inclusiv pe iubitul mamei fetei. Şi, când toate speranţele păreau năruite... s-a întâmplat minunea. Andreea a fost găsită vie şi nevătămată, ascunsă într-un dulap, într-o casă părăsită.

Salvator: Eşti bine, te doare ceva, ai păţit ceva?

Fetiţă: Nu mă doare nimic.

E finalul fericit al unei lupte cu minutele. Andreea, copila de 11 ani, dispărută de trei zile din casa ei din Parava a fost găsită, când aproape nimeni nu mai îndrăznea să spere, teafără şi nevătămată. În faţa salvatorilor şi a bunicii a refăcut filmul orelor în care a rătăcit singură pe uliţele satului.

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Andreea a povestit pe unde a mers după ce a plecat de acasă

Bunica: Pe unde ai fugit, mamaie?

Fetiţă: Am fugit aşa, pe urmă m-am dus la Orbeni. Am fost în parc, m-am întâlnit cu o fetiţă mai mică şi am fost la ea acasă, mi-a dat o felie de pepene.

S-a ascuns, apoi, într-o casă părăsită din sat. Acolo a şi fost găsită de zecile de polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari care au căutat-o fără încetare şi din cer şi pe pământ.

Intervenţia a fost de amploare, echipele de salvatori au scotocit zi-lumină prin păduri, câmpuri și locuri greu accesibile. Salvatorii au acoperit o suprafaţă de 20 de kilometri pătraţi.

Zeci de salvatori au căutat-o timp de trei zile

"Sunt utilizate camere cu termoviziune, drone şi, de asemenea, ni s-a alăturat cu sprijin elicopterul Inspectoratului General al Aviaţiei", a transmis zilele trecute Cătălina Creţu, purtător de cuvânt IPJ Bacău.

"Am apelat şi astăzi la voluntari, uitaţi cum apar. Încercăm, sperăm azi să rezolvăm problema", a precizat şi Costel Dediu, primarul din Parava.

Au fost aduşi inclusiv câini de urmă.

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Poliţiştii au verificat toate pistele în cazul dispariţiei

Cu gândul la ce e mai rău, poliţiştii l-au audiat inclusiv pe iubitul mamei Andreei, după ce acesta le-ar fi dat de înţeles unor săteni că ar şti unde se află copila. L-au lăsat să plece, nu l-au considerat suspect, dar în lipsa oricăror probe, nu prea au avut de ales.

"Nu părea genul ăla de fată să umble aiurea sau ceva, era cuminte", a spus o localnică.

Cu inima strânsă, rudele copilei au fost singurele care nu au abandonat nicio clipă speranţa.

"Eu vreau să vină acasă, să o găsească sănătoasă, cum or găsi-o, numai să o găsească", a declarat Elena Dediu, bunica fetei.

Dorinţa bunicii s-a împlinit cu mai puţin de două ore în urmă. Andreea e bine acum, în braţele mamei sale. Copila va fi consiliată psihologic, dar anchetatorii vor încerca să afle şi care a fost motivul pentru care a plecat de acasă.