România scapă iar de "junk". Moody's menţine şi ea ratingul suveran recomandat pentru investitori

Moody’s menţine ratingul suveran al României la "Baa3", ultima treaptă din categoria recomandată investiţiilor, însă păstrează perspectiva negativă. Decizia confirmă presiunile asupra profilului de credit al ţării, în condiţiile în care toate cele trei mari agenţii de rating au în prezent o perspectivă negativă pentru România. Vinerea trecută, agenția Fitch a păstrat ratingul la ultima treaptă recomandată pentru investiții. Cea de-a treia evaluare, din partea agenției Standard & Poor’s, va avea loc pe 2 octombrie.

Moody's a menţinut vineri ratingul atribuit României la "Baa3", cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară, scrie Agerpres. Vinerea trecută, agenția Fitch a păstrat ratingul la ultima treaptă recomandată pentru investiții. Cea de-a treia evaluare, din partea agenției Standard & Poor’s, va avea loc pe 2 octombrie.

"Moody's Ratings a confirmat astăzi ratingurile pe termen lung ale Guvernului României, precum şi ratingurile pentru datoriile senior negarantate, la nivelul Baa3. (...) Perspectiva (outlook) rămâne negativă", se arată în comunicat.

Toate cele trei mari agenţii de agenţii de evaluare financiară (S&P Global Ratings, Moody's şi Fitch) au o perspectivă "negativă" asociată ratingului suveran al României, ceea ce plasează ţara la un pas de un calificativ din categoria "junk" (nerecomandat pentru investiţii n.r.).

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De ce păstrează Moody’s perspectiva negativă pentru România

Decizia de a menține perspectiva negativă reflectă riscurile ridicate de implementare asociate programului ambițios de consolidare fiscală multianuală al României, în pofida progreselor inițiale în reducerea deficitului bugetar.

Condițiile politice au devenit mai dificile după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva fostului prim-ministru în luna mai. Fragmentarea politică a întârziat formarea unui nou guvern, deși ne așteptăm ca o nouă administrație să își preia atribuțiile după vacanța de vară.

Acest context politic fragmentat sporește riscul ca procesul de consolidare fiscală să își piardă din ritm. Lunile următoare vor fi esențiale pentru evaluarea capacității României de a menține sprijinul politic necesar unei ajustări fiscale de durată și de a implementa măsuri structurale care să contribuie la stabilizarea datoriei publice și la îmbunătățirea sustenabilității costurilor de finanțare în timp.

Moody's așteaptă ca un nou guvern "să fie instalat după vacanța de vară"

"România nu a organizat niciodată alegeri parlamentare anticipate din 1989 și, prin urmare, este puțin probabil ca acestea să aibă loc. Cu toate acestea, peisajul politic intern extrem de fragmentat înseamnă că nu este clar ce guvern va fi format după două încercări eșuate. Scenariul nostru de bază presupune că un nou guvern va fi format după vacanța de vară; un nou guvern trebuie să fie instalat la începutul toamnei pentru ca bugetul pentru 2027 să poată fi adoptat înainte de sfârșitul anului 2026.

Deși volatilitatea politică va rămâne o caracteristică a peisajului politic românesc pentru viitorul previzibil, evaluarea capacității țării de a menține consolidarea fiscală pe traiectoria actuală va reprezenta un criteriu important pentru rating. În pofida reducerii deficitului ceva mai rapide decât era anticipat, povara dobânzilor României va continua să crească în următorii ani, având în vedere necesarul ridicat de finanțare și ponderea importantă a finanțării bazate pe piață", transmite Moody's.

Moody’s se aşteaptă ca cheltuielile cu dobânzile să crească de la 2,8% din PIB în 2025 la 3,3% în 2028, după ce în 2023 reprezentau 2% din PIB. Agenţia subliniază că împrumuturile României rămân sensibile la evoluţiile fiscale şi politice.

Există însă şi elemente pozitive în evaluarea Moody’s. Agenţia arată că România a înregistrat progrese mai rapide decât se anticipa în reducerea deficitului.

Pentru 2026, Moody’s estimează că deficitul bugetar va coborî la 5,8% din PIB, cu peste două puncte procentuale într-un singur an, pe fondul limitării cheltuielilor şi al unor venituri bugetare care au rezistat mai bine decât se anticipa, în ciuda condiţiilor economice dificile.

Ce ar putea salva România de o retrogradare

Moody’s precizează că perspectiva ar putea reveni la „stabilă” dacă va exista un consens politic clar pentru continuarea ajustării fiscale şi după 2026.

Printre semnalele pozitive urmărite de agenţie se numără adoptarea, până la sfârşitul acestui an, a unui buget pentru 2027 care să reducă deficitul, dar şi a unei legi a salarizării publice care să stabilizeze şi ulterior să reducă povara cheltuielilor cu salariile din sectorul public.

Reacţia ministrului Finanţelor

"Ritmul accelerat de reducere a deficitului și integrarea în cadrul instituțional european susțin consolidarea fiscală și încrederea investitorilor. Continuarea procesului de ajustare fiscală și a reformelor rămâne decisivă", a declarat Alexandru Nazare referitor la reconfirmarea ratingului suveran al României.

Moody’s avertizează că o astfel de situaţie ar putea duce la creşterea constantă a costurilor cu dobânzile şi a datoriei publice. Şi o intensificare semnificativă a riscurilor geopolitice generate de războiul din Ucraina ar putea pune presiune suplimentară asupra ratingului României.