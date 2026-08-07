Dacă vă confruntaţi des cu dureri de cap şi oboseală extremă la serviciu, să ştiţi că e posibil să nu aibă de-a face doar cu volumul mare de muncă. Sindromul "Clădirii Bolnave" are aceleaşi simptome, doar că este determinat de aerul de slabă calitate din încăperi. Un aparat de aer condiţionat trebuie igienizat anual, dar mulţi nu fac acest lucru şi-l lasă să funcţioneze ani la rând. Aşa pot apărea bacterii, mucegai şi alergeni care ne afectează direct sănătatea.

Cristian Țugui montează și întreține aparate de aer condiționat de 23 de ani. Cu toate acestea, încă descoperă instalații în care mucegaiul și depunerile s-au acumulat ani la rând. Doar 15-20% dintre clienții de anul trecut l-au chemat și pentru igienizarea anuală.

Cristian Ţugui: Avem o climă fără freon, montată acum 5 ani.

Reporter: Când a fost făcută igienizare aici?

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Cristian Ţugui: Părerea mea, niciodată.

Cristian Țugui montează și întreține aparate de aer condiționat de 23 de ani

Reporter: Cât de des vă cheamă oamenii?

Cristi Țugui, tehnician AC: Unii o dată pe an, unii deloc.

Reporter: Și când ar trebui să facem mentenanță?

Cristi Țugui, tehnician AC: O dată pe an ar fi un minim. Să verificăm, să vedem dacă totul e ok, să putem să îi spunem clientului în ce stare se află aparatul lui.

Reporter: Unde ai găsit cele mai mari probleme?

Cristi Țugui, tehnician AC: La instituțiile de stat, care uită să facă reviziile. Am găsit hoteluri de 25-30 de ani fără nicio mentenanță.

Cum poate aerul din interior să provoace tuse, iritaţii şi dureri de cap

Mulți spun simplu: "M-a tras curentul de la aerul condiționat". În realitate, explicația poate fi alta. Dacă instalația nu este întreținută corespunzător, iar aerul din încăpere este de slabă calitate, pot apărea iritații, tuse, dureri de cap sau stare de oboseală. Medicii numesc acest fenomen Sindromul Clădirii Bolnave.

Pentru prima dată, despre Sindromul Clădirii Bolnave s-a vorbit în anii '70, în Statele Unite, după ce angajații din marile clădiri de birouri au început să acuze frecvent migrene, iritații și oboseală. Specialiștii au descoperit că simptomele aveau legătură cu aerul din interior și cu instalațiile de climatizare neîntreținute.

"În primul rând, avem o gamă foarte vastă de agenți patogeni, bacterii de genul Pseudomonas, Legionella, avem virusuri, virusul gripal, virusul sincițial respirator, coronavirus, avem fungi, acarieni, poluanți. Simptomele de obicei dispar după ce ieșim din mediu.", explică Cristian Oancea, medic primar pneumolog, vicepreședinte Societatea Română de Pneumologie.

Reporter: Când ați făcut ultima mentenanță a aparatului?

Bărbat: N-am mai făcut-o de muuult. De vreo 2 ani, dar anul ăsta nu l-am pornit decât o dată.

"S-a făcut acum două luni. Se face așa un strat de praf umed.", spune o persoană.

"Îl am de foarte puțin timp și nu l-am curățat niciodată.", adaugă o altă persoană.

Totuși, contează și temperatura setată.

Știți tentația aceea de a seta aerul condiționat la minimum imediat ce intrați în casă sau în birou? Specialiștii spun că nu este cea mai bună idee. Diferența dintre temperatura de afară și cea din interior nu ar trebui să depășească 6-8 grade, altfel organismul este supus de fiecare dată unei probe de adaptare.

O mentenanță standard a aparatului de aer condiționat costă între 150 și 200 de lei.