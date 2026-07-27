Nicio vară fără pepene şi fără o dezbatere fără sfârşit! Roşu sau galben? Oricine ar câştiga bătălia dulce, un lucru e clar: pepenii sunt deliciul sezonului şi, fără bătăi de cap, îi găsim atât în pieţe, cât şi în supermarketuri. Dar important este să ştim cum îl alegem pe cel mai bun, zemos și răcoritor.

Pepene roşu, zemos și răcoritor sau aroma dulce a celui galben? Bătălia pepenilor este la ordinea zilei în pieţele din ţară. Iar cumpărătorii au de unde alege: producătorii aduc zilnic tone de pepeni în piețe.

Pepenii sunt nelipsiţi pe mesele românilor în această perioadă. Tarabele sunt pline, oferta este mare, iar alegerea deloc uşoară. Am venit în piaţă să aflăm direct de la producători cum alegem cei mai buni pepeni.

"Ne uităm puţin să fie puţin mai mari, un pepene bun trebuie să aibă peste 6, 7 kilograme, o formă omogenă. Atunci când îl lovim, să vibreze miezul.", explică Ramona Pîrcalabu, producător.

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Dacă vrem un pepene roşu gustos, trebuie să ne uităm după cel cu pata galben-crem de pe coajă. Asta ne arată că fructul s-a copt suficient pe câmp. Un pepene bun trebuie să fie și greu pentru dimensiunea lui, cu coaja tare și lucioasă. Iar atunci când este lovit ușor.

"Trebuie să sune aşa mai...să nu sune gros. Aşa mai...", adaugă producătorul.

Pentru mulţi clienţi, dezbaterea nu-şi are locul.

"Are un gust unic pepenele roşu şi, nu ştiu, este tradiţia noastră românească să mâncăm pepene roşu.", adaugă o persoană.

Alţii, însă, îl preferă pe cel galben pentru aroma unică. Dacă miroase plăcut și intens, sunt șanse mari să fie bine copt. Coaja trebuie să fie întreagă, fără lovituri sau zone moi, iar capătul opus codiței să fie ușor elastic la apăsare.

"La pepeni galbeni... sunt chiar foarte gustoşi. Să fie cât maiportocaliu, că este ajuns la maturitate şi dacă este mai copt, a acumulat zaharuri mai multe. Vă daţi seama că este mai gustos.", precizează Popa Marinela, producător.

În piețe, kilogramul de pepene roșu pornește de la 2,50 lei, iar kilogramul de pepene galben de la 3 lei.