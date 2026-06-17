O vacanță în România s-a transformat într-un coșmar pentru două surori din Germania. Fascinate de un urs întâlnit pe Transfăgărășan, femeile au oprit mașina chiar lângă animal, fără să bănuiască ce avea să urmeze. Într-o fracțiune de secundă, sălbăticiunea a spart geamul autoturismului și a atacat. Una dintre tinere a fost rănită.

Totul s-a petrecut ieri, în jurul orei 16:50. Femeia în vârstă de 31 de ani din Germania era în mașină cu sora ei. S-a oprit la vederea unui urs şi a lăsat geamul întredeschis. A fost momentul în care animalul a atacat-o, a spart efectiv geamul autoturismului în dreptul femeii și a rănit-o grav în zona antebrațului stâng. Femeia a primit primul ajutor la fața locului și a ajuns în cel mai scurt timp posibil la spitalul municipal cel mai apropiat.

Trebuie spus că echipa de intervenție s-a constituit imediat, a căutat ursul, dar acesta nu a fost găsit.

Nu mai departe de luni, un bărbat în vârstă de 44 de ani, un turist elvețian, a ignorat toate avertismentele autorităților, avertismente verbale prin membrii instituțiilor care au competențe în zonă sau avertismente scrise pe panouri, și a încercat să fotografieze ursul. A fost momentul în care, la rândul lui, a fost atacat, și acest turist elvețian a ajuns la Spitalul Municipal din Curtea de Argeș, dar, în cazul lui, rănile nu au fost atât de grave încât să fie nevoie să rămână internat.

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Este al 10-lea atac din ultimele săptămâni, doar pe Transfăgărășan, în foarte multe dintre aceste cazuri care se termină la spital sau doar cu o sperietură. De vină sunt turiștii care ignoră în mod repetat avertismentele, amenzile de care sunt pasibili și se opresc să fotografieze sau chiar să hrănească urșii, care nu sunt deloc puțini pe Transfăgărășan, spun autorităţile.