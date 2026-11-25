După atâta timp, când credeam că avem o ţară care a evoluat, care e în rândul ţărilor din vestul Europei, vorbim de şantaj, taxă de protecţie, oameni puşi sub ameninţare să cânte sau să dea banii altora. O junglă, cu alte legi, paralele se pare cu cele ale ţării în care trăim. Exact ca acum 30 de ani.

Avocatul Marian Sîntion, cel care în anii 90, în calitate de procuror, a instrumentat dosare în care erau implicate clanurile interlope, chiar în perioada de glorie a vorbit despre modul în care aceste grupări au reușit să se mențină de-a lungul timpului, dar și despre influența pe care, în opinia sa, au avut-o conexiunile cu factorul politic.

"Sunt o rămăşiţă a anilor 80-90. Probabil s-au gândit ca legăturile pe care le au şi le aveau o să îi salveze. Au făcut foarte multe lucruri rele şi au făcut-o cu oblăduirea factorului politic. Ei vor continua tot timpul, şi în puşcărie au făcut lucruri de genul ăsta şi vor face şi acum, dacă se vor duce din nou acolo.", a precizat Marian Sîntion, avocat şi fost procuror.

Acesta susține că rețelele respective nu au dispărut și că și-au continuat activitățile inclusiv în perioada în care unii dintre membrii lor s-au aflat în detenție.