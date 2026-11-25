Vin de la serviciu şi intră în tura doi. Pentru milioane de femei din România şi nu numai, munca nu se termină niciodată. Șase din zece fac zilnic treburi casnice, față de doar trei din zece bărbați. Deşi tot mai multe doamne muncesc şi aduc bani în casă, împărţirea responsabilităților a rămas ancorată în modelul tradiţional. Rezultatul, epuizare şi tot mai puţin timp liber pentru odihnă. Specialiştii spun că este nevoie nu doar de o schimbare de mentalitate, cât şi de legi şi programe care să aducă echilibru între viaţa profesională şi cea personală.

"În casă, cei doi trebuie să împartă toată problemele care derivă din căsnicie. Eu fac toată treaba, şeful doar serviciu, casa şi salariu. Să aducă bani, în rest nimic", spun femeile.

Împreuna la bine si la greu, dar nu in egală măsură. Cel puțin asta arată statisticile: femeile par să aibă două locuri de muncă, unul oficial, în afara casei, și altul, nevăzut, în familie, unde gătitul, curățenia și grija pentru copii nu se termină niciodată.

Al doilea loc de muncă al femeii

În România, 6 din 10 femei se ocupă zilnic de treburi casnice, indiferent dacă au sau nu un loc de muncă, în timp ce în cazul bărbaților vorbim despre doar 3 din 10.

Articolul continuă după reclamă

Practic, pentru multe femei, responsabilitățile nu se încheie odată cu programul de la serviciu pentru ca acest dezechilibru se vede inclusiv în timpul pe care partenerii îl dedică îngrijirii copiilor.

La 23 de ani și după trei ani petrecuți sub același acoperiș cu partenerul, Maria a înțeles că viaţa în doi este un exercițiu continuu de negociere. Însă chiar şi aşa, ea face mai mult, cu toate că amândoi au joburi stabile.

Tânără: Eu fac mai mult, el mai puțin ca e mai mult cu munca.

Reporter: Ce faci tu?

Tânără: Tot ce ţine de casă, curat, mâncare, aranjat, călcat şi mai şi lucrez. Dacă eram casnică, înțeleg, dar dacă lucrez, să fie jumătate jumătate.

De aceeaşi părere este şi Angela. La 78 de ani, știe din experiență că o căsnicie se împarte cu totul la doi.

Femeie: Dacă este educat bine de mamă, îşi va ajuta soţia, dacă nu, nu ar face nimic, iar ea se va sătura la un moment dat şi îl va părăsi.

Reporter: Soțul vă ajuta la treabă?

Femeie: Da, după ce mă certam cu el, veneam de la serviuciu găseam gătit, prăjitură, tot ce îmi doream şi era comandat de avion.

Reporter: Responsabilitățile din casă, cum le împărțiți cu soţia, cu partenera?

Bărbat: Egal. Ea dă cu mătura, eu dau cu mopul. Ea bagă rufele la spălat, eu le aşez.

Psihologii susțin, la rândul lor, că treburile casnice trebuie împărțite

Cine şi cât face, depinde însă de fiecare cuplu.

"Împărțirea responsabilităților nu trebuie să fie matematică, 50-50. Pot fi perioade în care cineva preia mai mult, să fie diferențe între disponibilitate, resurse, între programul de muncă, dar să fie discutate și puse pe masă cât mai devreme în cadrul relației", explică Evelina Vrânceanu, psihoterapeut integrativ.

În România, însă, bărbatul ajută ocazional, dar tot femeia este cea care planifică şi poartă de grijă familiei. Este ceea ce numim "muncă invizibilă".

"De exemplu, tu poți să faci cumpărăturile, dar dacă eu trebuie să îți spun întotdeauna ce lipsește, ce e de cumpărat, dacă eu întocmesc lista, atunci eu pot să funcționez ca acea persoană din cuplu care duce mereu responsabilitatea suplimentară și se pot crea frustrări", menţionează Evelina Vrânceanu, psihoterapeut integrativ.

Reporter: Cum împărțiți treburile în casă?

Tânără: Eu spăl, el face curat.

Reporter: Ești de acord?

Tânăr: Da. Fac ce face și ea. Dacă ea pune cearșaful, eu sunt în spatele ei, sunt acolo, eu trag de el. Am făcut omletă, cartofi, de-astea simple. Nu știu să fac ciorbă de perișoare.

Reporter: Și ea ce a zis?

Tânăr: Wow, ce frumos! Nu pot să cred!

Reporter: Ce a însemnat pentru tine că te-a ajutat cu o masă?

Femeie: O mare bucurie.

Reporter: Mai mult femeile fac. Nu îți este greu să faci?

Femeie: Nu.

În acelaşi timp, trebuie să ţinem cont şi de faptul că suntem diferiţi

"Avem creiere diferite. Femeia are acel corp calos mai gros. Ea poate să vadă, să asocieze lucrurile foarte repede, să dea cu bidineaua, să aibă grijă de un copil în același timp. Bărbații au mai multă decizie, logică, coordonare, nu asociază la fel de repede ca femeia. Nu trebuie bărbatul să vină să transfere din responsabilitățile pe care el nu le poate face. Ea intră în energia masculină, iar bărbatul se duce spre partea feminină", explică Alexandru Pleșea, sociolog.

Reporter: V-aţi dori să vă ajute câteodată?

Femeie: Nu, că mă zăpăceşte.

Femeie: Când m-am căsătorit eu, era ideea aceea că femeia face tot. Cu timpul, ne-am adaptat la vremuri. Ne împărțim treburile în funcție de timpul pe care îl avem de stare.

În România, aproape 60% dintre femei sunt active pe piața muncii, un procent sub media europeană. În același timp, peste un milion de femei sunt casnice. Deși sunt educate și pregătite profesional, multe nu reușesc să își valorifice potențialul pe piața muncii.