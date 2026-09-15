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Video Bărbat lovit de tramvai în Capitală. S-ar fi împiedicat în timp ce traversa prin loc nepermis

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Editor Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 15.09.2026, 07:25 | Modificat la 15.09.2026, 07:26

Accident grav pe linia de tramvai, în Capitală! Un cetățean străin, în vârstă de 31 de ani, a ajuns de urgență la spital după ce a fost lovit de tramvai.

Bărbatul ar fi traversat printr-un loc nepermis și s-ar fi împiedicat în momentul în care vehiculul a trecut. 

Vatmanul a fost testat pentru alcool şi droguri, rezultatele fiind zero, respectiv negative. Traficul din zonă a fost blocat minute bune. 

Polițiștii urmează să stabilească exact cum s-a produs accidentul.

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Anda Anghelache
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