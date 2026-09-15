Bărbat lovit de tramvai în Capitală. S-ar fi împiedicat în timp ce traversa prin loc nepermis

Stațiunile de pe litoral unde hotelurile sunt ocupate în proporție de 75%, chiar și în septembrie

Vremea se schimbă radical după 17 septembrie. După câteva zile cu 30°C, temperaturile scad și revin ploile

MAE face angajări. Cum arată grila salarială și care sunt condițiile pentru candidați

SUA se împrumută la cele mai mari dobânzi din ultimii 20 de ani. Petrolul pune presiune pe inflaţie

SONDAJ: Le faceţi pacheţel copiilor pentru şcoală sau le daţi bani să îşi cumpere?

Protest neautorizat al fermierilor la Guvern. Sunt pregătiţi să stea mai multe zile în Capitală

Polițiștii urmează să stabilească exact cum s-a produs accidentul.

Vatmanul a fost testat pentru alcool şi droguri, rezultatele fiind zero, respectiv negative. Traficul din zonă a fost blocat minute bune.

Bărbatul ar fi traversat printr-un loc nepermis și s-ar fi împiedicat în momentul în care vehiculul a trecut.

Accident grav pe linia de tramvai, în Capitală! Un cetățean străin, în vârstă de 31 de ani, a ajuns de urgență la spital după ce a fost lovit de tramvai.

Întrebarea zilei Le faceţi pacheţel copiilor pentru şcoală sau le daţi bani să îşi cumpere? Le fac pachețel Le dau bani

Recomandări

Mesajul acid al lui Florinel Ungureanu de la Chefi la cuțite, după ce a slăbit 48 de kilograme! Ce s-a văzut în poza cu bustul gol

Revoltător. Curtea de Conturi a găsit la casele de pensii milioane de pensii calculate greșit sau plătite unor persoane decedate

Premoniție sumbră pentru debutul lui Denis Drăguș: ”Parcă văd că mâine zice Gigi că îl schimbă”

Prima reacție a fiului Mădălinei Apostol după moartea ei! Ce i-a transmis mamei sale

Parteneri

Citește și