Avioane militare vor zbura la joasă înălțime, iar coloane de tehnică militară vor putea fi observate pe șoselele din România în următoarele zile. Ministerul Apărării Naționale le-a transmis românilor să nu se alarmeze: deplasările fac parte dintr-un exercițiu militar, desfășurat în întreaga țară.

Elicoptere şi avioane de vânătoare la joasă înălţime, blindate pe şosele. Anunţul MApN: "Nu vă panicaţi" - Facebook / MApN

Exercițiul a început luni, 14 septembrie, și se va încheia pe 25 septembrie. La antrenamente participă Forțele Aeriene Române, cu sprijinul Forțelor Terestre, Forțelor Navale și Forțelor pentru Operații Speciale. "În zilele următoare veți auzi avioane zburând mai jos decât de obicei sau veți vedea coloane de tehnică militară pe șosele. Nu vă panicați, este vorba de antrenamente", a transmis Ministerul Apărării Naționale.

Exerciţiul, pe tot teritoriul României

Exercițiul "Burebista 26" se desfășoară pe întreg teritoriul României și implică structurile de comandă-control și de execuție ale Forțelor Aeriene Române. Antrenamentele se desfășoară după un scenariu fictiv și urmăresc pregătirea militarilor pentru planificarea și desfășurarea acțiunilor de luptă în cadrul unei operații aeriene.

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"Burebista 26" este un exercițiu interarme, ceea ce înseamnă că structurile participante trebuie să acționeze coordonat în îndeplinirea misiunilor stabilite. Exercițiul se numără printre cele peste 100 de activități de instruire la nivel strategic, operativ și tactic planificate de Armata României în 2026, atât la nivel național, cât și împreună cu aliații.

Luni, 14 septembrie, se încheie o serie de antrenamente aeriene începute în urmă cu o săptămână, la care participă aeronave românești, spaniole și americane. În cadrul antrenamentelor au fost efectuate zboruri la înălțimi mici și în regim supersonic pe întreg teritoriul României. Aeronavele aliate participante sunt dislocate la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” de la Mihail Kogălniceanu.

Potrivit Forțelor Aeriene Române, antrenamentele au urmărit îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic, iar zborurile au respectat măsurile de siguranță aeriană și de reducere a impactului fonic asupra populației. O serie similară de antrenamente s-a desfășurat între 31 august și 7 septembrie.

"Burebista" este un exercițiu desfășurat anual de Forțele Aeriene Române. Ediția din 2025 a avut loc între 22 septembrie și 10 octombrie. Scenariul a implicat structurile Forțelor Aeriene, sprijinite de Forțele Terestre și Forțele pentru Operații Speciale, și a inclus deplasări de tehnică militară și personal pe șosele, precum și zboruri la joasă înălțime în întreaga țară.

Potrivit MApN, programul de instruire al Armatei României din 2026 urmărește și îmbunătățirea cooperării cu forțele aliate și pregătirea pentru evenimentele majore de instruire programate în 2027.