Cel mai mare producător de mere din UE nu găsește muncitori la cules: "La banii ăștia să culegi singur"

A început sezonul culesului de mere în Polonia, iar producătorii se lovesc deja de primele probleme: nu găsesc suficienți muncitori. Internetul este plin de anunțuri de angajare, însă puțini sunt interesați de muncă, mai ales că este una grea și solicitantă.

În zona Grojec, una dintre cele mai importante regiuni pomicole din Polonia, recoltarea este deja în toi. Unii fermieri spun că, deși au mere de cules, nu au cu cine să le strângă, scrie Fakt.pl.

"Este un an dificil. Mai întâi au fost înghețurile târzii, apoi vremea capricioasă din timpul verii. Dacă tot am reușit să avem mere, acum trebuie să găsim și oameni care să le culeagă. Iar asta nu este deloc simplu", spune Robert, un producător care are trei hectare de livadă.

Bărbatul povestește că, în anii trecuți, se baza pe o echipă de muncitori pe care o cunoștea deja. Acum trebuie să caute oameni noi. "Chiar dacă am merge toată familia în livadă, nu am reuși să strângem totul într-un timp atât de scurt", explică fermierul.

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Pe internet apar tot mai multe anunțuri pentru muncitori sezonieri. Plata este, în medie, de 22-25 de zloți pe oră (aproape 30 de lei). Cei care au nevoie și de cazare primesc în jur de 22-23 zloți de pe oră, în timp ce pentru cei care se deplasează pe cont propriu, plata ajunge până la 25 de zloți pe oră.

"La banii ăia, culege singur"

Ofertele au stârnit însă reacții în mediul online. "Culege singur pentru banii ăștia", a scris un internaut. Alții se întreabă cum pot fi oferite asemenea sume, în condițiile în care prețurile au crescut în ultimii ani.

Există însă și o explicație pentru nivelul acestor venituri. În cazul contractului special pentru ajutor la recoltare, folosit în agricultură, nu se aplică tariful minim pe oră valabil pentru contractele obișnuite. Plata este stabilită prin înțelegere între fermier și muncitor.

Un pomicultor spune că, pentru oamenii cu experiență, ajunge să plătească 24 de zloți pe oră. Mai mult este însă dificil de oferit, susține el, din cauza prețurilor la care se vând merele. "Este greu să plătești mai mult când mărul nu se vinde", spune Robert.

Iar costurile de producție explică de ce fermierii sunt atenți la fiecare bănuț. Potrivit estimărilor Centrului Mazovian de Consultanță Agricolă, întreținerea unui hectar de livadă matură de meri a costat, în sezonul 2025-2026, aproximativ 44.000-45.000 de zloți. La o producție medie de 25 de tone la hectar, costul de producție ajunge la aproape 1,80 zloți pentru un kilogram de mere. În același timp, merele pentru consum se vând pe piețele angro cu aproximativ 2-3,50 zloți kilogramul. Pentru merele destinate industriei, prețul este mult mai mic: sub un zlot pe kilogram.