În centrul Braşovului, două dintre clădirile care spun povestea oraşului au parte de tratamente diferite. Palatul Administrativ, una dintre clădirile simbolice ale oraşului a ajuns o ruină. Şi culmea este şi faptul că aceasta este gazdă pentru instituţii importante ale statului. Efectele amânărilor repetate pot fi văzute cu ochiul liber: zidăria exterioară stă să cadă, iar rezistenţa în caz de cutremur este scăzută. Totuşi speranţă mai există, la Biserica Neagră se pregătesc ultimele detalii pentru începerea şantierului care ar trebui să schimbe complet imaginea curţii.

Una dintre cele mai mari clădiri din Braşov a juns o ruină. Şi, culmea, aceasta adăposteşte chiar Consiliul Judeţean şi Prefectura oraşului. Autorităţile au în plan să refacă bijuteria arhitecturală, dar deocamdată doar pe hârtie.

Palatul administrativ al Braşovului cunoscut şi drept fostul palat de Justiţie a fost construit între anii 1900 şi 1902, acum imaginea clădirii exterioare indică starea în care se află clădirea acum.

"Deci o dată cu lucrările de consolidare se vor face foarte multe investiţii în acest sens al eficientizării energetice a clădirii şi bineînţeles partea de arhitectură, finisaje în aşa fel încât la final să putem vorbi de o clădire de birouri moderne dacă vom păstra această carcasă de clădire istorică", a declarat Mihai Pascu, director CJ Braşov.

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Imaginea zidurilor din care cade tencuiala vorbeşte de la sine despre starea în care a ajuns clădirea, iar acest lucru este confirmat şi de trecători. "Mai trebuie ajustat pe aici pe colo pe la acoperiş. Pentru că se pare că nu sunt toate ţiglele pe casă. Este, într-adevăr este o clădire foarte frumoasă şi atrage atenţia tutror turiştilor", spune o localnică.

În timp ce unele obiective îşi aşteaptă rândul pentru renovare, în altele avem deja şantier. Curtea Bisericii Negre din Braşov a intrat într-un amplu proces de reamenajare. "Da, poate că e un proiect un pic neobişnuit pentru vremurile noastre în care suntem obişnuiţi ca totul să se sigileze, să se asfalteze, să se pietruiască, să devină mineral şi perfect, dar caracterul acestei curţi mi s-a părut fragil şi demn de păstrat", a declarat Johannes Bertleff, arhitect.

Mulţumiţi sunt şi turiştii, pentru care mersul pe jos în jurul bisericii nu va mai fi o provocare. "Trebuie să ai încălţăminte adecvată ca să mergi pe aici. Că ar trebui să schimbe să pună un pavaj, cam atât, în rest este ok".

Lucrările vor dura doi ani. Valoarea totală a proiectului este de aproape 26 de milioane de lei, bani din fonduri europene.