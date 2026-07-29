Bărbat, reţinut pentru agresiune sexuală asupra unei fete de 9 ani. I-ar fi oferit suma de 20 de lei

Un bărbat din Cugir, judeţul Alba, a fost reţinut de către poliţişti, după ce a abordat o fetiţă în vârstă de 9 ani. Acesta i-ar fi oferit suma de 20 de lei, pentru a o convinge-o să se urce în maşina lui, înainte de a exercita acte de agresiune sexuală asupra ei, declară IPJ Alba.

Potrivit comunicatului transmis de IPJ, poliţiştii de investigaţii criminale din oraşul Cugir au luat măsura reţinerii, pentru 24 de ore, faţă de bărbat, cercetat pentru agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor.

Declaraţiile poliţiştilor

"Din cercetările efectuate de către poliţişti, a reieşit că, în seara zilei de 25 iulie 2026, bărbatul ar fi abordat-o pe o minoră de 9 ani şi i-ar fi oferit acesteia suma de 20 de lei pentru a se urca în maşina sa. Ulterior, ar fi exercitat acte de agresiune sexuală asupra acesteia", se menţionează în comunicat.

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Bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, în vederea dispunerii măsurilor legale, iar poliţiştii continuă cercetările în acest caz.