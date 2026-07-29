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MApN: Noi ținte aeriene detectate la frontiera fluvială cu Ucraina. Două aeronave F-16, ridicate de la sol

MApN: Noi ținte aeriene detectate la frontiera fluvială cu Ucraina. Două aeronave F-16, ridicate de la sol Imagini radar
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Andreea Filip | Timp citire: 1 minut
Publicat la 29.07.2026, 11:37 | Modificat la 29.07.2026, 11:37

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat miercuri, 29 iulie, în jurul orei 10:30, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 10:57 pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis mesaj RO-Alert. 

Andreea Filip
Andreea Filip

Reporter senior la Observator Antena 1. 15 ani de experienţă în jurnalism, în toate domeniile

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