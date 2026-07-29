MApN: Noi ținte aeriene detectate la frontiera fluvială cu Ucraina. Două aeronave F-16, ridicate de la sol
Imagini radar
Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat miercuri, 29 iulie, în jurul orei 10:30, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.
Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 10:57 pentru monitorizarea situației.
Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis mesaj RO-Alert.
Andreea Filip
Reporter senior la Observator Antena 1. 15 ani de experienţă în jurnalism, în toate domeniile ➜