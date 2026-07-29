Cristina Virga, o româncă în vârstă de 22 de ani, a cucerit juriul și publicul la concursul Miss Roma, unde a fost desemnată regina frumuseții.

Românca din provincia Avellino a primit coroana de Miss Roma, după ce a cucerit juriul şi publicul cu graţia, naturalețea și încrederea sa pe podium.

Când nu defilează şi impresionează, Cristina lucrează ca estetician şi are grijă de băieţelul ei, care abia a împlinit 2 ani.

Tânăra visează acum la titlul de Miss Italia şi o carieră în actorie.