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Video O româncă a cucerit coroana Miss Roma. Cristina Virga visează acum la Miss Italia

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 29.07.2026, 14:38 | Modificat la 29.07.2026, 14:38

Cristina Virga, o româncă în vârstă de 22 de ani, a cucerit juriul și publicul la concursul Miss Roma, unde a fost desemnată regina frumuseții.

Românca din provincia Avellino a primit coroana de Miss Roma, după ce a cucerit juriul şi publicul cu graţia, naturalețea și încrederea sa pe podium.

Când nu defilează şi impresionează, Cristina lucrează ca estetician şi are grijă de băieţelul ei, care abia a împlinit 2 ani.

Tânăra visează acum la titlul de Miss Italia şi o carieră în actorie.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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