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Video Bărbat spulberat de tren în Iaşi. Mecanicul de tren a claxonat cât a putut, dar el a rămas întins pe şine

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 26.07.2026, 08:24 | Modificat la 26.07.2026, 08:28

Încă o tragedie pe calea ferată. Un bărbat a fost călcat de tren în dreptul localităţii Mirceşti din Iaşi. 

Mecanicul de locomotivă l-a văzut pe individ întins pe şine şi, chiar dacă a claxonat, bărbatul nu a reacţionat în niciun fel.

Conductorului i-a fost imposibil să oprească la timp garnitura de câteva sute de tone, astfel că nu a putut evita impactul.

Pasagerii din tren nu au fost răniţi, însă, au fost nevoiţi să aştepte o oră şi jumătate în câmp, până să plece din nou la drum.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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