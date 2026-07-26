Încă o tragedie pe calea ferată. Un bărbat a fost călcat de tren în dreptul localităţii Mirceşti din Iaşi.

Mecanicul de locomotivă l-a văzut pe individ întins pe şine şi, chiar dacă a claxonat, bărbatul nu a reacţionat în niciun fel.

Conductorului i-a fost imposibil să oprească la timp garnitura de câteva sute de tone, astfel că nu a putut evita impactul.

Pasagerii din tren nu au fost răniţi, însă, au fost nevoiţi să aştepte o oră şi jumătate în câmp, până să plece din nou la drum.