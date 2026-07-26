O şcoală de şoferi din Capitală s-a specializat în fraudarea examenului auto. Instructorii le promiteau cursanţilor că vor obţine permisul, fără să ştie, neapărat, să conducă. În loc de teorie, aflau cum să treacă testul cu răspunsuri suflate în căşti. Chiar şi cu ajutor, unii dintre candidaţi tot picau examenul.

Şoferii aspiranţi plăteau şi câte 6.000 de euro ca să treacă examenul auto, fără să înveţe. Instructorii le treceau în dosar cele 24 de ore de teorie din cadrul şcolii, apoi îi învăţau cum să fraudeze testul. Se lăudau că au relaţii sus-puse, dar nu în orice judeţ.

"Nu merge momentan la Bucureşti, s-a întâmplat ceva şi nu. Nu. Mută-te la Bucureşti sau la Ilfov. Mai am una de Bucureşti, şi şi-a făcut deja pe Ilfov. Până la tine n-am avut probleme, nu mi-a picat. Am avut o croitoreasă care era varză" sunt câteva dintre interceptările din dosar.

Candidații și instructorii, echipați cu căști și camere ascunse

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Înainte de proba teoretică, toţi candidaţii şi instructorii erau echipaţi corespunzător: cu căşti şi camere ascunse.

Instructor: "Mai trebuia să vă pregătiţi un pic, dar să sperăm că... aia e."

Clientă: "Adică de asta voiam să ştiu de la mata dacă... să stau lejeră sau... o să fie bine."

Instructor: "Păi o să fie bine, dacă eşti şi dumneata."

Însă chiar şi cu acest ajutor, mulţi candidaţi erau atât de nepregătiţi, încât tot nu reuşeau să obţină punctajul necesar.

"S-a văzut, cred, cred că ai observat şi tu, că a încercat... dar dacă a văzut că nu eşti pe aleea ta, nu stăpâneşti frâiele bine! [...] Asta e, ce vrei, data viitoare o rezolvăm, mai te pregăteşti un pic, mai faci şi şedinţele alea!" sunt alte interceptări din dosar.

Specialiştii avertizează că acest fenomen este unul greu de combătut în lipsa unor controale mai aspre în şcolile de şoferi.

"Un control adevărat în cadrul unei şcoli, dacă verifică foaia de parcurs, dacă verifică caieţelul cursantului, trebuie să corespundă zilele respective. [...] Aceşti şoferi care ajung să obţină prin această modalitate permisul de conducere sunt acei conducători auto care au un comportament agresiv" explică profesorul de legislaţie rutieră Jean Teodorescu.

În acest caz, şase persoane au fost reţinute de procurori. Acuzaţiile sunt de constituire de grup infracţional organizat şi fals intelectual. De la percheziţii, anchetatorii au ridicat mai multe dispozitive şi peste 400 de mii de lei.