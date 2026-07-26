O clipă de neatenţie i-ar fi putut fi fatală unei copile de cinci ani din Vrancea. Fetiţa a fost lovită în plin de o maşină în timp ce încerca să traverseze strada printr-un loc nepermis.

La volan era un bărbat de 69 de ani, care nu a mai avut timp să reacţioneze pentru a evita impactul.

O ambulanţă a ajuns la locul accidentului şi a transportat-o de urgenţă pe cea mică la spital pentru îngrijiri medicale. Are răni la cap, mâini şi picioare.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a arătat că nu consumase alcool înainte să se urce la volan.