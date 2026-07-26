Observator » Evenimente » Fetiță de cinci ani, lovită de o mașină în Vrancea. Copila traversa printr-un loc nepermis

Video Fetiță de cinci ani, lovită de o mașină în Vrancea. Copila traversa printr-un loc nepermis

Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 26.07.2026, 09:13 | Modificat la 26.07.2026, 09:19

O clipă de neatenţie i-ar fi putut fi fatală unei copile de cinci ani din Vrancea. Fetiţa a fost lovită în plin de o maşină în timp ce încerca să traverseze strada printr-un loc nepermis.

La volan era un bărbat de 69 de ani, care nu a mai avut timp să reacţioneze pentru a evita impactul.

O ambulanţă a ajuns la locul accidentului şi a transportat-o de urgenţă pe cea mică la spital pentru îngrijiri medicale. Are răni la cap, mâini şi picioare.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a arătat că nu consumase alcool înainte să se urce la volan.  

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator
Like
vrancea accident copil
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.