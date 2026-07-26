Video Fetiță de cinci ani, lovită de o mașină în Vrancea. Copila traversa printr-un loc nepermis
O clipă de neatenţie i-ar fi putut fi fatală unei copile de cinci ani din Vrancea. Fetiţa a fost lovită în plin de o maşină în timp ce încerca să traverseze strada printr-un loc nepermis.
La volan era un bărbat de 69 de ani, care nu a mai avut timp să reacţioneze pentru a evita impactul.
O ambulanţă a ajuns la locul accidentului şi a transportat-o de urgenţă pe cea mică la spital pentru îngrijiri medicale. Are răni la cap, mâini şi picioare.
Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a arătat că nu consumase alcool înainte să se urce la volan.
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