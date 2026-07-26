Teroare la Berlin. Cel puţin o persoană a murit şi alte 16 au fost grav rănite, după ce o dubă a intrat cu viteză în oamenii aflaţi la o paradă a comunităţii LGBT. După ce a provocat haosul, suspectul a intrat cu furgoneta într-un copac şi s-a făcut nevăzut. Şi acum este căutat!

Atacul sângeros s-a petrecut aseară cu puţin timp după ora 22, în apropierea parcului Tiergarten din inima Berlinului. Fără pic de milă, un bărbat aflat la volanul unei furgonete albe a intrat în plin în mulţimea adunată la parada dedicată comunităţii LGBT. În doar câteva secunde, atmosfera de sărbătoare a fost înlocuită de haos, ţipete şi panică.

"Este una dintre cele mai grele zile pentru comunitatea queer şi o zi pe care nu mi-am dorit niciodată să o trăiesc aici", povesteşte un martor.

Din păcate, o femeie a murit, iar mulţi dintre cei răniţi sunt în stare critică.

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"În spatele meu e amenajat un cort unde cei răniţi primesc îngrijiri medicale şi sunt transportaţi la spital. Sunt de asemenea foarte mulţi oameni care plâng. Sunt vizibil şocaţi de ceea ce au văzut", spune Johanna Sagmeister, reporter.

Teroarea nu s-ar fi oprit acolo

După ce s-a împotmolit cu furgoneta într-un copac, suspectul s-a dat jos din autovehicul şi, cu o armă albă la purtător, ar fi încercat să atace şi alte persoane - lucru confirmat şi de martorii citaţi de presa germană, care susţin că mai multe dintre victimele întinse pe caldarâm prezentau urme de înjunghiere.

"Berlinul va continua să se consolideze şi să-şi consolideze poziţia. Nu vom permite nimănui să ne răpească modul nostru de viaţă", spune Kai Wegner, primarul.

După ce a dezlănţuit haosul, suspectul s-a făcut nevăzut. Potrivit poliţiştilor, acesta ar avea conexiuni cu cercurile islamiste.

"La faţa locului se află un număr mare de poliţişti care încearcă să stabiească cum s-a produs incidentul. Zona a fost izolată", spune Joern Ifflaender, purtător de cuvânt al poliţiei din Berlin.

Sute de mii de persoane au participat ieri la Parada Pride din Berlin, unul dintre cele mai mari evenimente din Europa, dedicate comunităţii LGBT. În urma tragediei, organizatorii au anulat manifestaţia.