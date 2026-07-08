Un bărbat care fusese dat în urmărire internaţională de către autorităţile din Austria a fost prins la Craiova. El este acuzat că a clonat carduri de alimentare cu carburant şi a creat astfel un prejudiciu de 30.000 de euro.

Bărbat urmărit internaţional pentru un prejudiciu de 30.000 de euro în Austria, prins la Craiova - Profimedia / imagine ilustrativă

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat că poliţiştii din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale au desfăşurat, în municipiul Craiova, o acţiune pe linia persoanelor urmărite sau faţă de care au fost luate măsuri preventive.

Poliţiştii au reuşit astfel să prindă un bărbat de 47 de ani din Bucureşti, urmărit internaţional, pe numele căruia autorităţile judiciare din Austria au emis un mandat european de arestare în vederea extrădării, pentru comiterea pe teritoriul acestui stat a mai multor infracţiuni.

”Acesta este bănuit că ar fi montat dispozitive de citire a datelor informatice înscrise pe cardurile de alimentare cu carburant, iar ulterior ar fi contrafăcut (clonat) cardurile şi le-ar fi folosit în cadrul unor operaţiuni financiare frauduloase, prin alimentarea cu carburant, prejudiciu estimat fiind de aproximativ 30.000 de euro”, au transmis poliţiştii.

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Bărbatul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova care a emis ordonanţă de reţinere, pentru 24 de ore. El a fost dus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, urmând să fie prezentat Curţii de Apel Craiova pentru emiterea mandatului de arestare.