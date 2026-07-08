BNR a decis menținerea dobânzii-cheie la 6,5%. Creditele rămân printre cele mai scumpe din regiune

Banca Națională a României a decis, miercuri, să mențină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an, în contextul inflației ridicate și al incertitudinilor privind evoluția economiei.

Consiliul de administrație al BNR a păstrat și rata dobânzii pentru facilitatea de creditare, Lombard, la 7,5% pe an, precum și dobânda la facilitatea de depozit, la 5,5% pe an. Totodată, nivelurile rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale băncilor au rămas neschimbate.

Decizia era anticipată de analiști, în condițiile în care rata anuală a inflației a urcat la 10,85% în luna mai, de la 9,87% în martie 2026.

BNR arată că scumpirile au fost alimentate în principal de evoluția prețurilor la gaze naturale, combustibili și produse cu prețuri administrate, dar și de majorarea chiriilor pentru locuințele de stat.

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Inflația de bază CORE2 ajustat a crescut, la rândul său, la 8,5% în mai, de la 8,2% în martie, pe fondul efectelor indirecte ale scumpirii combustibililor, al evoluției cursului leu/euro și al majorării prețurilor unor produse importate.

Creditele din România rămân mult mai scumpe decât în Bulgaria

Vecinii noștri bulgari plătesc dobânzi semnificativ mai mici față de noi și chiar sub media zonei euro. Spre exemplu, pentru un credit ipotecar nou, dobânda medie în România este de 5,72%, în timp ce în Bulgaria este de 2,45%, iar în zona euro vorbim despre o dobândă de 3,43%.

Vecinii noștri bulgari au câștigat acest avantaj odată cu adoptarea monedei europene în ianuarie și iată că beneficiază de dobânzi mai mici, asta în timp ce România în continuare are costuri mari de finanțare din cauza faptului că se împrumută, scump statul, avem un deficit bugetar mare, o inflație pe măsură și un rating de țară slab.

Să luăm exemplul concret: la un credit de 100.000 de euro, luat din România același credit și din Bulgaria, românul rambursează după 30 de ani aproape 205.000 de euro, dublu față de creditul luat inițial, în timp ce bulgarul rambursează doar 162.000 de euro, așadar o diferență de 43.000 de euro din start. Și vedem în primul rând această diferență în rata lunară, care în România este de 563 de euro, raportat la acest exemplu, iar în Bulgaria de 445 de euro.

BNR estimează că inflația va scădea în trimestrul al treilea

Banca centrală estimează că inflația s-a redus ușor în luna iunie și că va înregistra o scădere semnificativă în trimestrul al treilea din 2026. Evoluția ar urma să fie favorizată de dispariția efectelor directe produse de eliminarea plafonării prețului energiei electrice și de majorarea cotelor de TVA și a accizelor.

BNR avertizează însă că rămân incertitudini ridicate legate de situația politică internă, continuarea consolidării bugetare și conflictul din Orientul Mijlociu, care poate influența prețurile energiei, puterea de cumpărare a populației și costurile de finanțare.