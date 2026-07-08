Incendiile de vegetaţie fac ravagii în Franța: mii de oameni evacuaţi. Pompierii români, în prima linie

Incendiile de vegetaţie devastează Franţa de zile întregi, iar pompierii, inclusiv românii trimişi în ajutor, sunt epuizaţi! Doar ieri, două mii de oameni au fost evacuaţi dintr-o zonă unde focul a distrus 50 de case. Iar focarele au făcut şi o primă victimă: un salvator francez în vârstă de 22 de ani a murit în lupta cu flăcările.

Între timp, poliţiştii au arestat şase persoane bănuite că au pus foc intenţionat. Şi în Grecia, doi minori de 12 şi 13 ani au fost reţinuţi, după ce au aruncat cu petarde şi au provocat un incendiu. Alimentate de vânt, flăcările distrug tot în calea lor în Pirineii Orientali din sudul Franţei - păduri, case şi maşini. Fumul gros se ridică deasupra localităţilor evacuate, în care au rămas doar pompierii şi câte un localnic încăpăţânat.

"Reuşesc să sting flăcările mai mici cu lopata şi apă adusă cu căldarea, o scot din piscină. Dar mai departe nu am ce face, nu am alte mijloace. O să fie o vară lungă! Totul era bine şi, în jumătate de oră sau o oră s-a transformat în infern. Parcă eram în stare de război", spune un localnic.

12.000 de oameni au fost evacuaţi în ultimele patru zile şi dorm acum în săli de sport sau de cinema. Unii povestesc, cu ochii în lacrimi, că nu mai au la ce să se întoarcă.

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"Aveam tot ce ne trebuie. Un bungalow frumos, aer condiţionat, linişte. Aveam grădina mea de legume, cu roşii uite atât de mari. Acum nu mai am nimic", spune un localnic.

Văzut de sus, pământul arată apocaliptic: vezi doar negru acolo unde totul era verde până acum. După patru zile de luptă cu flăcările, cei 800 de pompieri trimişi în misiune au reuşit doar să oprească înaintea flăcărilor, nu să lichideze focarele. 40 de salvatori români de la Situaţii de Urgenţă îi ajută - au întins furtunuri pe 600 de metri ca să poate stinge focul de pe pante abrupte, unde nu puteau să ajungă cu maşinile.

Efortul pompierilor pare fără sfârşit. În fiecare zi, flăcările izbucnesc în alte locuri sub cupola de aer fierbinte care urcă temperatura la 42 de grade Celsius.

Şi în Spania, la nord de Barcelona, pompierii au de stins patru mari incendii de vegetaţie.

Aproape 200 de echipaje se luptă de pe pământ şi din aer cu flăcări înalte de zeci de metri.

Probleme şi în Grecia. Autorităţile au plasat 29 de regiuni sub risc ridicat de incendii de vegetaţie, printre care zonele Atenei, Salonicului şi Muntelui Atos, plus Lefkada şi Lesbos.