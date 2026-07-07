Două căprioare ținute ilegal în captivitate, salvate de poliţiştii sibieni şi predate Grădinii Zoologice

Două căprioare adulte, ambele femele, care erau ținute ilegal într-un țarc amenajat pe o proprietate privată din Porumbacu de Su, județul Sibiu, au fost salvate de polițiști şi transferate la Grădina Zoologică Sibiu.

Două căprioare ținute ilegal în captivitate, salvate de poliţiştii sibieni şi duse la Grădina Zoologică - Sursa: Poliţia Română

Animalele vor benefiacia de îngrijire de specialitate la Grădina Zoologică Sibiu.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, animalele au fost descoperite în urma unor percheziții desfășurate la data de 6 iulie, de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de braconaj cinegetic.

Cele două căprioare au fost identificate într-un țarc amenajat pe proprietatea verificată, unde erau ținute în captivitate fără drept. În urma intervenției, acestea au fost ridicate de polițiști.

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Reprezentanții IPJ Sibiu au anunțat că, în cursul zilei de marți, cele două animale au fost predate Grădinii Zoologice Sibiu, unde vor beneficia de îngrijiri de specialitate într-un mediu sigur și adaptat nevoilor lor. Polițiștii continuă cercetările în dosarul penal deschis pentru braconaj cinegetic, urmând să stabilească toate împrejurările în care animalele au ajuns să fie capturate și ținute în captivitate.

Braconajul cinegetic este sancționat de legislația din România și include, în funcție de circumstanțe, capturarea, deținerea sau uciderea ilegală a exemplarelor din fauna sălbatică. Autoritățile atrag atenția că animalele sălbatice beneficiază de protecție legală, iar capturarea sau ținerea lor în captivitate fără autorizațiile prevăzute de lege constituie infracțiune.

În ultimii ani, polițiștii și reprezentanții autorităților de mediu au desfășurat mai multe acțiuni pentru combaterea braconajului și a traficului ilegal de animale sălbatice, fenomen care afectează biodiversitatea și echilibrul ecosistemelor.

Potrivit legislației în vigoare, exemplarele din fauna sălbatică pot fi deținute în captivitate doar în condițiile și cu autorizațiile prevăzute de lege. În cazurile în care sunt descoperite animale ținute ilegal, acestea pot fi confiscate și relocate în centre specializate, unde beneficiază de îngrijire și monitorizare.