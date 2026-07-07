Video ANIMAŢIE. Femeie, strivită pe o bancă din Tulcea, de un şofer care a evitat să intre în maşina din faţă
Accident ireal la Tulcea. O femeie care stătea pe o bancă, pe trotuar, a murit lovită de o maşină scăpată de sub control. Şoferul acesteia încerca să evite un accident după ce comisese o greşeală des întâlnită pe şosele. Trecătorii au încercat să mute automobilul ca să scoată victima de sub tonele de tablă, dar orice efort a fost în zadar.
Pietoni, şoferi şi locatari din blocurile din jur s-au mobilizat imediat pentru a o salva pe femeia de 44 de ani prinsă sub roţile maşinii. Efortul lor, nu a ajutat-o, însă. Inima ei a cedat înainte de sosirea medicilor.
Totul s-a întâmplat foarte repede, în doar câteva zeci de secunde. Femeia nu locuia în acest bloc, ci aştepta pe cineva. A auzit motorul turat din plin şi scârţâitul roţilor pe asflat, însă nu a mai resuşit să se ferească la timp din calea maşinii scăpate de sub control.
Accident ireal la Tulcea
"Au început manevrele de resuscitare şi de stabilizare a acesteia. A fost un echipaj SAJ, a fost un echipaj SMURD, dar, în ciuda tuturor eforturilor, pacienta a fost declarată decedată", a declarat Vavilia Munteanu, asistent şef SAJ Tulcea.
Şoferul de 58 de ani a provocat accidentul după o greşeală pe care o fac mulţi. Mergea foarte aproape de maşina din faţa lui când aceasta a frânat. Ca să evite tamponarea, bărbatul a tras de volan şi s-a urcat cu automobilul pe trotuar. Nu a apucat să frâneze şi a trecut peste femeia care stătea pe bancă.
"A intrat unul cu maşina. Şi e un om sub maşină", spune un martor.
"Şi noi am rămas şocaţi, pentru că maşina care a produs accidentul a rupt un gard, a rupt un copac şi abia după a ajuns la banca respectivă", a declarat Nicolae Sicinschi, medic SAJ Tulcea.
Şocat a fost şi bărbatul care a provocat tragedia. Nici nu a avut putere să se uite spre victima lui.
"Avea viteză şi a luat-o... ori i s-a făcut rău, că imediat a venit poliţia şi l-a luat la spital", spune un martor.
Experţii în conducere preventivă cred că şoferul nu era atent la drum.
"Maşina din faţă a frânat, şoferul şi-a dat seama că-l va lovi şi atunci reacţia pe care a avut-o a fost de evitare, dar fără să anticipeze ce urmează să se întâmple. Dacă era atent, cu siguranţă ar fi putut evita", a declarat Alex Filip, pilot de raliu.
Ţara noastră rămâne în topul sumbru al deceselor în accidente rutiere din Europa. 1.293 de oameni au murit anul trecut pe şoselele din România.
Reporter senior la Observator Antena 1. 15 ani de experienţă în jurnalism, în toate domeniile ➜