Accident ireal la Tulcea. O femeie care stătea pe o bancă, pe trotuar, a murit lovită de o maşină scăpată de sub control. Şoferul acesteia încerca să evite un accident după ce comisese o greşeală des întâlnită pe şosele. Trecătorii au încercat să mute automobilul ca să scoată victima de sub tonele de tablă, dar orice efort a fost în zadar.

Pietoni, şoferi şi locatari din blocurile din jur s-au mobilizat imediat pentru a o salva pe femeia de 44 de ani prinsă sub roţile maşinii. Efortul lor, nu a ajutat-o, însă. Inima ei a cedat înainte de sosirea medicilor.

Totul s-a întâmplat foarte repede, în doar câteva zeci de secunde. Femeia nu locuia în acest bloc, ci aştepta pe cineva. A auzit motorul turat din plin şi scârţâitul roţilor pe asflat, însă nu a mai resuşit să se ferească la timp din calea maşinii scăpate de sub control.

Accident ireal la Tulcea

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"Au început manevrele de resuscitare şi de stabilizare a acesteia. A fost un echipaj SAJ, a fost un echipaj SMURD, dar, în ciuda tuturor eforturilor, pacienta a fost declarată decedată", a declarat Vavilia Munteanu, asistent şef SAJ Tulcea.

Şoferul de 58 de ani a provocat accidentul după o greşeală pe care o fac mulţi. Mergea foarte aproape de maşina din faţa lui când aceasta a frânat. Ca să evite tamponarea, bărbatul a tras de volan şi s-a urcat cu automobilul pe trotuar. Nu a apucat să frâneze şi a trecut peste femeia care stătea pe bancă.

"A intrat unul cu maşina. Şi e un om sub maşină", spune un martor.

"Şi noi am rămas şocaţi, pentru că maşina care a produs accidentul a rupt un gard, a rupt un copac şi abia după a ajuns la banca respectivă", a declarat Nicolae Sicinschi, medic SAJ Tulcea.

Şocat a fost şi bărbatul care a provocat tragedia. Nici nu a avut putere să se uite spre victima lui.

"Avea viteză şi a luat-o... ori i s-a făcut rău, că imediat a venit poliţia şi l-a luat la spital", spune un martor.

Experţii în conducere preventivă cred că şoferul nu era atent la drum.

"Maşina din faţă a frânat, şoferul şi-a dat seama că-l va lovi şi atunci reacţia pe care a avut-o a fost de evitare, dar fără să anticipeze ce urmează să se întâmple. Dacă era atent, cu siguranţă ar fi putut evita", a declarat Alex Filip, pilot de raliu.

Ţara noastră rămâne în topul sumbru al deceselor în accidente rutiere din Europa. 1.293 de oameni au murit anul trecut pe şoselele din România.