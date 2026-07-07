Afacere cu diplome false: o profesoară din Suceava a vândut iluzii pentru zeci de mii de euro

O profesoară din Suceava a recunoscut că vindea acte de studii false în fața procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, marţi, de DNA, procurorii anticorupţie din Suceava au dispus sesizarea instanţei de judecată cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei în cazul profesoarei Narcisa Marinela Rei de la Colegiul Tehnic "Regele Ferdinand" din Rădăuţi, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă şi complicitate la falsul material în înscrisuri oficiale, ambele în formă continuată.

Promitea diplome de licenţă şi bacalaureat

"În perioada 2016 - 2024, inculpata Rei Narcisa-Marinela, în calitatea menţionată anterior, ar fi pretins şi primit de la elevii pe care îi pregătea în particular, de la foşti absolvenţi ai diferitelor trepte de studii, precum şi de la rude sau apropiaţi ai acestora, sume de bani reprezentând echivalentul în lei a câte 500 de euro, precum şi alte foloase necuvenite ori servicii neremunerate. În schimb, le-ar fi promis acestora obţinerea unor acte de studii medii sau superioare, respectiv foi matricole şi diplome de bacalaureat ori de licenţă. În acest sens, inculpata Rei Narcisa-Marinela ar fi lăsat să se creadă că are influenţă asupra unor funcţionari din Ministerul Educaţiei, în special asupra unui secretar de stat, şi ar fi indus solicitanţilor de astfel de documente de studii convingerea că acestea sunt autentice, iar datele înscrise în ele figurează în Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România. În realitate, inculpata ar fi remis unei persoane datele necesare pentru falsificarea documentelor de studii", susţin procurorii DNA.

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Pedeapsa primită

Potrivit anchetatorilor, profesoara de limba română "şi-a asumat în totalitate faptele comise şi a avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor".

Tribunalul Suceava a fost sesizat cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei care prevede o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de trei ani.

Profesoara a fost de acord şi cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile.

Totodată, procurorii au propus instanţei confiscarea de la Narcisa-Marinela Rei a sumelor totale de 3.700 de euro şi 32.300 lei, primite de aceasta în contextul săvârşirii infracţiunilor.